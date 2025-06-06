  • BIST 9486.56
  • Altın 4204.392
  • Dolar 39.2141
  • Euro 44.7002
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKA5 belediye başkanı tutuklandı

Limasol'da bıçaklama ve kurşunlama

» »
Güney Kıbrıs’ta meydana gelen olaylarda, bir kişi bıçaklandı, bir ofis kurşunlandı.
Limasol'da bıçaklama ve kurşunlama

Alithia gazetesi, Limasol’da önceki gece Hindistan uyruklu 6 kişi arasında kavga çıktığını, kava sonucunda 23 yaşındaki bir kişinin bıçakla yaralandığını yazdı.

Gazete bir diğer haberinde ise, yine Limasol’da bir ofisin, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandığını bildirdi.

Bir şirkete ait ofisin dün akşamüzeri kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandığını ve polisin iki adet boş kovanı emare olarak aldığını belirten gazete, iş yerinin geçen Şubat ayında da kurşunlandığını aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Great Sea Interconnector projesi normal seyrinde ilerleyecek01 Haziran 2025 Pazar 18:47
  • Güney Kıbrıs bütçe fazlası 646 milyon Euro31 Mayıs 2025 Cumartesi 13:01
  • Güney Kıbrıs’ta elektrikte yeni döneme giriliyor30 Mayıs 2025 Cuma 10:57
  • Güney Kıbrıs ile Mısır arasında askeri tatbikat30 Mayıs 2025 Cuma 10:56
  • Güney Kıbrıs’ta 26 bin çocuk fakirlik tehlikesi altında29 Mayıs 2025 Perşembe 13:41
  • Baf’ta Kıbrıs Türk arazisine göçmen evi yapan Kıbrıslı Rumlar tahliye tehdidiyle karşı karşıya29 Mayıs 2025 Perşembe 12:49
  • 70 yaşındaki şahsın evinde bomba patladı28 Mayıs 2025 Çarşamba 14:11
  • Güney Kıbrıs’ta yeni tiroit kanseri vakalarında artış28 Mayıs 2025 Çarşamba 11:26
  • Güney Kıbrıs’ta gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 1324 Mayıs 2025 Cumartesi 15:02
  • Güney Kıbrıs’ta oy kullanma yaşı 17’ye düşürüldü23 Mayıs 2025 Cuma 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti