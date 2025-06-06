Limasol'da bıçaklama ve kurşunlama

Alithia gazetesi, Limasol’da önceki gece Hindistan uyruklu 6 kişi arasında kavga çıktığını, kava sonucunda 23 yaşındaki bir kişinin bıçakla yaralandığını yazdı.
Gazete bir diğer haberinde ise, yine Limasol’da bir ofisin, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandığını bildirdi.
Bir şirkete ait ofisin dün akşamüzeri kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandığını ve polisin iki adet boş kovanı emare olarak aldığını belirten gazete, iş yerinin geçen Şubat ayında da kurşunlandığını aktardı.
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