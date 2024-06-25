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Limasol'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı

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Limasol’a bağlı “Lanias-Trimiklini” köyleri arasında çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Limasol'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı

“Sigmalive” internet sitesine göre Orman Dairesi Müdürü Savvas İezekiil, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e yaptığı açıklamada, sabah erken saatleri itibarıyla yangının kontrol altına alındığını belirtti.  

Yangının nedeninin sorulması üzerine İezekiil, gençlerin patlangaçlarından kaynaklandığını duyduğunu, doğru olması durumunda ise bunun üzücü olduğunu ifade etti.

İezekiil, yangının çok kısa sürede yayıldığını, tedbir amaçlı bazı evlerin Sivil Savunma tarafından boşaltıldığını da söyledi.

Orman Dairesi Basın Sözcüsü Yorgos Konstantinu ise yaptığı açıklamada, Limasol bölgesinde dün çıkan iki ayrı yerdeki yangının kontrol altına alındığını ifade etti.  

Konstantinu, yangının yeniden alevlenmesinin önlenmesi amacıyla hava unsurlarının gün boyu uçuş yapacağını belirtti.

Lanias-Trimiklini bölgesindeki yangını söndürme çalışmaları tüm gece boyunca sürerken yangın söndürme çalışmalarına gündüz saatlerinde havadan 11 araç da katıldı.

Öte yandan “Fileleftheros” web sayfası, Limasol’a bağlı “Anogira” köyünde dün öğle saatlerinde çıkan yangının ise akşamüzeri kontrol altına alındığını belirtti.

 

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