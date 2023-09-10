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Limasol’da dün başlayan yangın henüz kontrol altına alınmadı

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Limasol’a bağlı “Akrunda” köyü bölgesinde dün öğlen saatlerinde başlayan ve daha sonra devlet ormanı içerisine ilerleyen yangının henüz kontrol altına alınmadığı haber verildi.
Limasol’da dün başlayan yangın henüz kontrol altına alınmadı

“Kathimerini.com.cy” haber sitesinde yer alan haberde, gece boyunca iki cephede devam eden yangına kara ekiplerinin müdahale ettiği, öte yandan yangın dolayısıyla şu ana kadar 6 buçuk kilometrekarelik orman bitki örtüsünün yandığının tahmin edildiği belirtildi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları yangın söndürme çalışmalarına yeniden katılırken, Orman Dairesi Basın Sözcüsü Yorgos Konstantinu “Kathimerini’ye” yaptığı açıklamada, durumun daha iyi fakat tehlikeli olduğunu, çünkü yer yer ateş öbekleri bulunduğunu dile getirdi.

Haberde Orman Dairesi Müdürü'nün önerisinin ardından, Tarım Bakanı'nın kararıyla “İfestos” planının devreye konduğu ve planın büyük orman yangınlarıyla mücadele edilmesi amacıyla, bakanlık kriz yönetimi ekibinin Zinon Koordinasyon Merkezi'nde toplanmasını öngördüğü de anımsatıldı.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte, hava araçlarının operasyonlarıyla ilgili olan “İkaros 2” planının yeniden devreye konduğu da ifade edilen haberde, Rum Yönetiminin “rescEU” isimli Avrupa mekanizmasına Canadair tipi iki uçağın yardımı için talepte bulunduğu ve bu talebin İtalya tarafından kabul edildiği de belirtildi.

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