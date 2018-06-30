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Limasol’da dün sabaha karşı 3 araç ateşe verildi

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Limasol’da dün sabaha yakın üç aracın, arka arkaya kundaklandığı belirtildi.
Limasol’da dün sabaha karşı 3 araç ateşe verildi

Limasol’a bağlı Yermasoya’da, 53 yaşındaki bir işadamının evinin önünde park halinde bulunan 80 bin Euro’luk lüks aracının kundaklandığını ve bunun sonucunda aracın tamamen yandığını yazan Politis gazetesi, bundan hemen sonra da Zakaki bölgesinde iki aracın kundaklandığını belirtti.

Bu iki araçta da zarar meydana geldiğini yazan gazete, Polisin araştırmalarının sürdüğünü ekledi.

DAİREYİ SAHTE KREDİ KARTI BASMAK İÇİN LABORATUARA ÇEVİRDİ

Gazete başka bir haberinde ise, bir Alman vatandaşının, Aşağı Baf’ta turizm bölgesinde bulunan bir daireyi kiralayarak, sahte kredi kartı basmak için, yüksek teknolojiye sahip bir laboratuara çevirdiğini yazdı.

Geçtiğimiz Mart ayında Güney Kıbrıs’tan ayrılan 36 yaşındaki Alman vatandaşı şahsın, Alman makamları tarafından ülkesinde tutuklandığını kaydeden gazete, Alman makamlarının Europol aracılığıyla Rum makamlarından, şahsın kiraladığı dairenin araştırılmasını istediğini belirtti.

Üç gün süren araştırmanın ardından, dairede çeşitli ülkelere ait 10 pasaport, yüzlerce sahte kredi kartı, elektronik cihazlarla ilgili sahte kartlar, 70’den fazla cep telefonu, bilgisayarlar, kredi kartı imal etmek için hammadde ve başka deliller ele geçirildiğini yazan gazete, Alman makamları tarafından yakalanan Belçika pasaportuna sahip şahsın tasarrufunda, Aşağı Baf’ta bulunan bir dairenin adresine sahip olan ve başka bir şahsın adına olan bir elektrik faturası ele geçirildiğini belirtti.

Gazete Alman makamlarının, söz konusu dairenin bahse konu şahısla alakası olup olmadığının ortaya çıkması için, araştırılmasını istediğini ekledi.

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