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Limasol’daki yangın kontrol altına alındı

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Limasol’un dağlık bölgesinde bulunan “Pahna”, “Malya” (Bağlarbaşı) ve “Kisusa” köyleri üçgeninde dün öğle saatlerinde çıkan ve gece boyunca söndürülemeyen yangının, bu sabah 10.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındığı haber verildi.
Limasol’daki yangın kontrol altına alındı

Rum haber kaynaklarına göre, Rum İtfaiyesi sözcüsü Andreas Kettis, yanmakta olan aktif bir alan bulunmadığını ve küçük ateş öbeklerinin söndürülmesine çalışıldığını belirtti.
Rum itfaiye birimlerinin çevreyi emniyete almaya çalıştıkları, öte yandan rüzgârın durumu tersine çevirme riski bulunduğu da ifade edildi.

Yangında kuru ot, yabani bitki örtüsü, tarımsal ürünler ve bazı çiftlik binalarından oluşan yaklaşık 2 kilometrekarelik bir alanın yandığı kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak Rum polisinin, bölgedeki köylerden birinde yaşamakta olan 49 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u tutukladığını ve bu kişinin yangını kasten çıkardığından söz edildiğini belirten Rum haber kaynakları, bahse konu kişinin olaya karıştığını reddetmesine rağmen, bu sabah Limasol kaza mahkemesine sevk edildiğini ve aleyhinde 4 gün tutukluluk kararı alındığını belirtti.

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