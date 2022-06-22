Lirik Şiir Grubu, İskele'de Sahne Aldı

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10'uncu yıl turne programında İskele’de sahne aldı.

Lirik Şiir Grubu, İskele Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan "Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız" başlıklı etkinlikte, Bener Hakkı Hakeri şiirleri de okundu.

Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları, Yıltan Taşçı ve Serkan Soyalan'dan oluşan Lirik Şiir Grubu'na piyanosuyla Kemal Taşçı ve konuk okuyucu olarak da Dervişe Güneyyeli Kutlu eşlik etti. Halka açık ve ücretsiz düzenlenen etkinliğe, ilgi yoğun oldu.

Lirik Şiir Grubu’nun bir sonraki durağı Serdarlı olacak.