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Liseler Arası Ses Yarışması’nın birincisi Bekirpaşa Lisesi’nden Nezihe Tuğra oldu

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Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği’nin ortaklığında 26’ncısı düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında dün akşam gerçekleştirilen Liseler Arası Ses Yarışması’nın birincisi Bekirpaşa Lisesi’nden Nezihe Tuğra oldu. 
Liseler Arası Ses Yarışması’nın birincisi Bekirpaşa Lisesi’nden Nezihe Tuğra oldu

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre 62 öğrencinin başvurduğu yarışmada ön elemelerden geçerek finalde yarışmaya hak kazanan 10 öğrenci dün akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahneye çıktı. 

Prof  Dr. Memduh Özdemir başkanlığındaki jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda Bekirpaşa Lisesi’nden Nezihe Tuğra Birinci, Erenköy Lisesi’nden Günay Mimar ikinci, Girne Necat British’ten Nisan Beyaz üçüncü olurken, Jüri Özel Ödülü’ne Günay Mimar layık görüldü. 

Gazimağusa Belediyesi yarışmanın birincisine 4 bin, ikincisine 3 bin, üçüncüsüne ise 2 bin TL’lik para ödülü verirken, dereceye giremeyen yarışmacılara biner TL teselli ödülü verdi.

Harmony Kırtasiye ise ikinciye mikrofon hediye etti.  

Ayrıca Telsim, yarışmanın birincisine ödül olarak İstanbul Vodafone Park’ta Freezone Stüdyo’da single kayıt yapacak ve yarışmacıların seslendireceği Kıbrıs parçalarından oluşacak CD, ülkenin tanıtımında kullanılacak.
Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte şarkıcı Metin Özülkü de hazır bulundu. Özülkü, jüri özel ödülü alan öğrenciyi İstanbul’da misafir edecek. Özülkü ayrıca bu öğrenci için beste de yapacak.

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