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Lobide otururken hayata gözlerini yumdu!

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Lobide otururken hayata gözlerini yumdu!
Girne'deki bir otelde kalmakta olan 52 yaşındaki Gürses, lobide oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi...

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre bugün sabah karşı (29.12.2016),  saat 04:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir oterde kalmakta olan Özcan Gürses (E-52), otelin lobisinde oturmakta olduğu bir esnada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Aynı gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Gürses’in cesedi üzerinde  yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor…    

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