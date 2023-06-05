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LTB ile NETAP’ın işbirliğinde Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda kısırlaştırma çalışmaları yapıldı

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LTB ile NETAP’ın işbirliğinde Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda kısırlaştırma çalışmaları yapıldı
LTB ile NETAP’ın işbirliğinde Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda kısırlaştırma çalışmaları yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde yer alan Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki sevimli dostlar İsviçre’den gelen NETAP (Network forAnimalProtection) ekibinin de iş birliğinde kısırlaştırıldı.

Konusunda uzman veteriner hekimlerle birlikte ülkemizdeki veteriner hekimlerin de katılımıyla barınaktaki ameliyathanede kısırlaştırma işlemleri yapılırken, sevimli dostların sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmesi de yine LTB Sevimli Dostlar ekibi tarafından sağlanıyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, NETAP ekibinin İsviçre temsilcisi Soley Schumacher Rüstem, ekip sorumlusu Elizabeth Goldinger ve Kuzey Kıbrıs temsilcisi Burak Toksoy’a  iş birlikleri ve katkıları için teşekkür etti.

 

Başkan Harmancı, sevimli dostlarımız şehirdeki yaşamın doğal bir parçası olarak bizlerle birlikte yaşarken, belediye-sivil toplum- veterinerler ve gönüllüler ile hem sokaktaki hem de barınaktaki can dostlarımız için ortak hareket ettiklerine de vurgu yaptı.

Geçtiğimiz Nisan ayında da NETAP’ın katkısı ile ülkemizde ayarlanan veteriner hekim ekibi tarafından, Lefkoşa Hayvan Barınağındaki sevimli dostlarımızın aşılama ve iç parazit tedavileri gerçekleştirilmişti.

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