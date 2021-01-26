  • BIST 1.536
  • Altın 437,801
  • Dolar 7,3445
  • Euro 8,9402
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAFLAŞ:32 pozitif vaka 2 kişi yoğun bakıma alındı

LTB kapanma döneminde de hizmet vermeyi sürdürecek

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Bakanlar Kurulu tarafından 26 Ocak 2021 tarihinde alınan Lefkoşa ve Girne’yi kapsayan kapanma kararları sonucunda sürdüreceği hizmetlerini belirledi.
LTB kapanma döneminde de hizmet vermeyi sürdürecek

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Bakanlar Kurulu tarafından 26 Ocak 2021 tarihinde alınan Lefkoşa ve Girne’yi kapsayan kapanma kararları sonucunda sürdüreceği hizmetlerini belirledi. LTB tüm şubeleri ve personeli ile gerekli kurallara uygun şekilde ikinci bir duyuruya kadar aşağıdaki hizmetleri verecek:

Kasap, market ve eczanelerde maske-mesafe-hijyen ve diğer belirtilen kurallara uyulduğuna dair denetlemeler sürekli olarak yapılacaktır.

Market, kasap, eczane ve ATM’ler her gün LTB Halk Sağlığı Şubesi tarafından ilaçlanacak.

Yaşlılar için

  • İlaçları eczaneden alınıp evlerine götürülecek
  • Market ihtiyaçları kapıda ödeme yapılacak şekilde alınacak ve evlere teslim edilecek
  • Kan alımı devam edecek
  • Acil olmadığı sürece şeker ve tansiyon ölçümü yapılmayacak.

 

 

-Açık olan devlet daireleri, kasaplar, marketler, eczaneler, banka ATM’leri LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından rutin olarak ilaçlanacak.

 

- LTB’nin Sağlık Bakanlığı ile iş birliğinde sürdürdüğü Lefkoşa’daki 65 yaş üzeri yurttaşların Covid-19’a karşı aşılama çalışmasında telefonlu LTB’ye başvuru kabulü devam edecek.

 

-Engellemeyen Lefkoşa Birimi’ne üye özel gereksinimli bireylerin aldıkları hastahaneye ulaşım gibi hizmetler verilmeye devam edecek.

 

-Fırınlar, imalathaneler, gıda depoları, marketler, kasaplar, eczanelerde LTB Zabıta ekipleri tarafından maske-mesafe-hijyen ve diğer belirtilen kurallara uyulduğuna dair denetlemeler sürekli olarak yapılacaktır.

- Alo 185 Çözüm hattı 24 saat hizmet vermeye devam edecek.

 

  • Paylaşım Mutfağı mevcut hizmetlerini vermeye devam edecektir.

-LTB Kadın Sığınma Evi hizmet vermeye devam edecektir.

 

-Defin Hizmetleri de kapanma döneminde hizmet vermeyi sürdürecektir.

 

-Açık Pazar, hükümetin alacağı ikinci bir karara kadar kapalı olacaktır.
 

- LTB El Ele Kreşi kapalı olacak.
 

-Tüm LTB personeline bir kez daha PCR testi yapılması için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ana Taşıyıcı Hat kazılarına Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde devam edilecek06 Ocak 2021 Çarşamba 14:23
  • Lefkoşa'da kaza: 1 yaralı06 Ocak 2021 Çarşamba 00:12
  • LTB Yeni Yıl tatilinde de hizmetlerini aksatmadan sürdürecek30 Aralık 2020 Çarşamba 15:36
  • Lefkoşa'da korkutan kaza! Anne ve çocuk hastaneye kaldırıldı!30 Aralık 2020 Çarşamba 12:59
  • LTL’de Covid-19 krizi büyüyor: Öğretmenler ayaklandı25 Aralık 2020 Cuma 11:17
  • Lefkoşa'da Şht. Tuncer İlkokulu'nda Covid-19 Pozitif vaka!18 Aralık 2020 Cuma 13:01
  • LTB ile Veteriner Hekimler Birliği’nden sokaktaki sevimli dostların sağlığı için işbirliği15 Aralık 2020 Salı 14:27
  • Demirhan'da elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı05 Aralık 2020 Cumartesi 20:57
  • Barış için yürüdüler...05 Aralık 2020 Cumartesi 20:47
  • Gönyeli Belediyesi kaçak yapılaşmayla etkin mücadelenin devam ettiğini açıkladı02 Aralık 2020 Çarşamba 14:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti