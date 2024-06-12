LTB’nin düzenlediği 20. Kıbrıs Tiyatro Festivali alkışlarla perdelerini kapadı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl 20.'sini düzenlediği ve “Çıkın Işığa Buluşabilenler, Sevindirebilenler, Değişebilenler” sloganıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Tiyatro Festivali, ayakta alkışlanan bir temsil ile tamamlandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl 20.'sini düzenlediği ve “Çıkın Işığa Buluşabilenler, Sevindirebilenler, Değişebilenler” sloganıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Tiyatro Festivali, ayakta alkışlanan bir temsil ile tamamlandı.

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Gonzago’nun Öldürülmesi oyunu YDÜ AKKM’yi dolduran yüzlerce seyircinin beğenisini kazanırken, festivalin de son temsili oldu.

Nedyalko Yordanov yazdığı Farid Bikchantaev yönettiği Gonzago’nun Öldürülmesi’nin oyuncu kadrosunda

Ötüken Hürmüzlü, Ebru Gülerarslan Serin, Engin Özsayın, Şivan Binici, Gülin Ersoy, Batuhan Yalçın, Dara Tan, Hülya Yıldız, Eren Oray, Mümtaz Aydoğan Mengi ve Eşref Ergü Pişirici yer aldı.

Kapanış konuşmasını Cem Aykut yaptı

Oyunun sonunda festivalin kapanış konuşmasını Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut yaptı.

Aykut, açılışı ve kapanışı Ankara Devlet Tiyatroları ile yaptıklarına işaret ederek, sağladıkları katkı için teşekkür etti.

Festivale oyunları ile katkı koyan tüm tiyatrolara ayrı ayrı teşekkür eden Cem Aykut, 21’inci Tiyatro Festivali’nde görüşme temennisini sunarak konuşmasını tamamladı.

Grand Pasha ve İktisatbank ana sponsorluğunda düzenlenen festivalin, gümüş sponsoru Birinci Global olurken, salon sponsorluğunu Yakın Doğu Üniversitesi, ulaşım sponsorluğunu ise Northern Travel üstleniyor. Wideline, Bel-Koop ve SIBA Limited de festivale katkı koyanlar arasında yer aldı.