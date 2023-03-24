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Lübnan basınından Türkiye-Suriye iddiası

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Türkiye ve Suriye’deki Beşar Esad yönetimi arasında 11 yıl aradan sonra başlayan normalleşme adımları gündemdeki yerini korurken Arap basını tartışma yaratacak bir iddiayı ortaya attı.
Lübnan basınından Türkiye-Suriye iddiası

Türkiye ve Suriye arasında başlayan normalleşme süreci Orta Doğu basınında da dikkatle takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la bir araya gelebileceğinin sinyalinin vermesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, aralıkta Moskova'da Suriyeli ve Rus mevkidaşlarıyla görüşmüştü. 11 yıl aradan sonra Şam yönetimiyle ilk resmi temas olan bu görüşme sonrası normalleşme yönünde süreç ilerlerken Esad'dan “Türkiye'yle ilişkilerin normalleşmesi için Türk askerinin Suriye’den çekilmesi” şartı gelmişti.

Geçen hafta Moskova'da Rus basınına konuşan Esad, “Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu ancak bunun için Türk askerinin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesi gerektiğini” söylemişti.

Bu açıklama sonrasında İran’ın da katılımıyla gerçekleşmesi planlanan dörtlü toplantı ertelenmişti.

‘ESAD’I İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK’

Bu gelişmeler bölgede dikkatle izlenirken Lübnan gazetesi Al-Akhbar, dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı. Habere göre Türkiye, Şam'la normalleşme görüşmelerinin ilerlemesi için taviz vermeye hazır ve Suriye'deki askerlerini geri çekmeyi düşünüyor.

Türkiye'nin askerleri geri çekmek için bir plan üzerinde çalıştığı ve seçenekleri değerlendirdiği öne sürülen haberde, Suriyeli muhalif kaynakların da bunu doğruladığı aktarıldı. Al-Akhbar'a konuşan muhalif kaynaklar, “Türk yetkililer Türk askerinin Suriye'deki varlığının geleceğiyle ilgili çeşitli seçenekler üzerine çalışıyor” dedi.

Al-Akhbar, Türkiye'nin konuyla ilgili önerilerini Rus ve İranlı arabuluculara ileteceğini, Tahran ve Moskova'dan Suriye'yi ikna etmesini isteyeceğini de aktardı. Ayrıca “Türkiye'deki seçimlerin sonucu ne olursa olsun Ankara'nın yapılacak anlaşmaya bağlı kalınacağı sözü verdiği de” iddialar arasında yer aldı.

Rusya, normalleşme sürecinin ilerlemesi için dörtlü toplantının yapılması çabalarını sürdürürken Şam'ın, Suriye'deki Türk askerinin çekilmesi yönündeki ısrarından vazgeçmediği belirtiliyor.

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