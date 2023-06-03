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Lübnan hükümetinden Hizbullah’ın gövde gösterisine tepki

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Lübnan Başbakanı Mikati, Hizbullah'ın silahlı tatbikatının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Lübnan hükümetinden Hizbullah’ın gövde gösterisine tepki

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Hizbullah’ın ülkenin güneyinde 21 Mayıs’ta yaptığı silahlı tatbikatı kınadığını ve “devlet içinde devleti” kabul etmediğini söyledi.

Lübnan hükümeti medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mikati Euronews’e yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın ülkenin güneyinde 2 hafta önce gerçekleştirdiği silahlı tatbikata ilişkin eleştiride bulundu. Lübnan devletinin kimsenin hegemonyası altında olmadığını kaydeden Mikati, “Devlet içinde devlet varlığını kabul etmiyoruz. Ülkenin egemenliğine dokunacak uygulamaları ilk eleştiren benim” ifadelerini kullandı.

Mikati, Hizbullah’ın ülkenin güneyinde yaptığı silahlı tatbikatı kınadığını belirtti.

“Hizbullah’ın silahları” konusunun çözümünün yalnız hükümetin elinde olmadığını aktaran Mikati, bu konuda Lübnan’da kapsamlı ve tam bir mutabakata ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Mikati ayrıca, “Hizbullah’ın, silahlarını ülke içinde kullanılmasına asla izin vermeyeceğim.

İsrail’in Lübnan topraklarını işgaline direnme konusunda hükümetimin programına bağlıyım” ifadelerini kullandı.

İSRAİL SINIRINDA DEV TATBİKAT

Hizbullah, 21 Mayıs Pazar günü, Lübnan’ın güneyinde yer alan İsrail sınırına yakın Nebatiye şehrinde askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

Hizbullah’ın etkin olduğu Nebatiye’nin Er-Reyhan bölgesindeki dağlık bir alanda gerçekleştirilen tatbikatta, çok sayıda hafif ve ağır silah kullanılmıştı.

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