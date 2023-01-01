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Luka Doncic, NBA tarihine geçti!

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NBA takımlarından Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic, San Antonio Spurs maçında 51 sayı atarak, tarihi bir başarıya imza attı.
Luka Doncic, NBA tarihine geçti!

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic’in 51 sayı attığı maçta San Antonio Spurs’ü 126-125 yendi.

NBA’e 9 maçla devam edildi. Dallas Mavericks, Doncic’in 51 sayı, 6 ribaunt, 9 asistle oynadığı mücadelede konuk olduğu San Antonio Spurs’ü 126-125 yenerek üst üste 6, sezonun 21. galibiyetini aldı.

Doncic böylece, son 5 maçta 3. kez 50 ve üstü sayıya ulaştı. Sloven basketbolcu, NBA tarihinde beş maçlık bir seride 250 sayı, 50 ribaunt ve 50 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

Doncic, bu hafta New York Knicks’i uzatmada 126-121 yendikleri karşılaşmada NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle “triple-double” yapan ilk oyuncu olmuştu. Spurs’te ise Keldon Johnson’ın 30 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

NETS ÜST ÜSTE 11. GALİBİYETİ ALDI

NBA Doğu Konferansı’nda Brooklyn Nets, deplasmanda Charlotte Hornets’ı 123-106 yendi. Brooklyn Nets, Charlotte Hornets karşısında galip gelerek üst üste 11, sezonun 24. galibiyetini aldı. Nets’te Kyrie Irving 28, Kevin Durant ise 23 sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı. Hornets’ta LaMelo Ball’un 23 ve Mason Plumlee’nin 22 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

CEDİ OSMAN GALİBİYETE KATKI VERDİ

Milli oyuncu Cedi Osman’ın da formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls’u 103-102 mağlup etti. Cleveland Cavaliers’ta Cedi Osman, 24 dakika 32 saniye süre aldı ve 12 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik performansla galibiyete katkı verdi. Cavaliers’ta Caris LeVert 23, Kevin Love ise 20 sayıyla oynadı. Chicago Bulls’ta ise DeMar DeRozan’ın 21 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

FURKAN KORKMAZ’DAN 7 SAYI

Milli oyuncu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Oklahoma City Thunder’ı 115-96 mağlup etti. Furkan Korkmaz, 25 dakika 11 saniye süre aldığı maçta 7 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma, 1 blokla takımının galibiyetine katkı verdi.

76ers’ta Joel Embiid 16 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle kariyerindeki beşinci triple-double’ına imza atarken Tobias Harris, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Thunder forması giyen Josh Giddey’nin 20 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

NBA’DE SONUÇLAR

  • Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 106-123
  • Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 102-103
  • Houston Rockets-New York Knicks: 88-108
  • San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 125-126
  • Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 116-101
  • Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 104-116
  • Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 96-115
  • Utah Jazz-Miami Heat: 123-126
  • Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 131-130
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