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Lüks Otomobillerden Para mı Aklanıyor?

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Bazı galerilerin stok değişimleri ve araç satışlarındaki anormal sıklık, gözleri bu sektöre çevirdi. Araştırmalarımız, masum görünen bu satışların altında yatan karanlık gerçeği gözler önüne seriyor: Kara para aklama.
Lüks Otomobillerden Para mı Aklanıyor?

Bugün Kıbrıs/Emine Yüksel

1450 OTO GALERİ, 1200 ANTREPO
Bir zamanlar sıradan Japon marka araçlarla dolu olan galeri stokları, şimdi Porsche, Bentley ve Ferrari gibi lüks araç markalarıyla dolup taşıyor. Ancak bu gösterişli değişimin perde arkasında, galeriler aracılığıyla yürütülen bir kara para aklama operasyonu yatıyor. Şu anda kuzeyde 1450 oto galeri 1200 antrepo bulunuyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Kaynağı belirsiz paralar, İstanbul Kapalı Çarşı’dan mail order yoluyla veya kripto para cüzdanları üzerinden galerilere akıyor. Ardından başlıyor lüks otomobillerin dansı; plakası gazetemizde saklı bir Bentley Continental, sadece son bir yıl içinde tam 16 kez el değiştiriyor ve her satışta kara para beyazlaşıyor.

10 GÜNDE BİR EL DEĞİŞTİRİYOR
Her satış, bir öncekini takip eden 10 günlük bir döngü içinde gerçekleşiyor. Araba piyasada dolaşıp tekrar galeriye dönüyor ve tekrar satılıyor. Bu kısır döngü, arabanın değeri olan 150 bin sterlinin 16 kez dolaşıma sokulmasıyla sonuçlanıyor ve böylece 2 milyon 400 bin sterlin kara paradan arındırılmış oluyor.

YASAL BOŞLUK ZEMİN YARATTI
Araç Kayıt Dairesinde yapılan devir işlemleri ya şubedeki memur önünde ya da daireye hiç gitmeden tasdik memuru tarafından onaylanarak gerçekleştiriliyor. Yasal boşluk nedeniyle her araç satışında, kara paranın bir kısmı resmi finans sistemine sızarken, gerçek alıcı ve satıcılar perde arkasında kalıyor.

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