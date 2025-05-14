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Lurucina Panayırı 18 Mayıs Pazar günü yapılacak

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Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği “XIX. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı” 18 Mayıs Pazar günü yapılacak.
Lurucina Panayırı 18 Mayıs Pazar günü yapılacak

Belediye'den verilen bilgiye göre panayır, saat 11.00’de açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Sunumu Hüseyin Kıral’ın yapacağı panayır programında, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Akıncılar Muhtarı Mustafa Eğmez konuşma yapacak.

Gün boyu sürecek panayırda, yiyecek-içecek ve hediyelik eşya stantları kurulacak, konserler ve dans gösterileri sunulacak.

Panayır, Grup SOS ve Fırat Özakıncı konseri ile DJ Coşkuner performansıyla sona erecek.

Panayırda sahne alacak ekipler şöyle:

“Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi 5. Mevsim Yaşam Merkezi Müzik Dinletisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Çocuk Korosu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Genç Müzik Orkestrası, TRT Saz Sanatçısı Ali Çorukcu ile Müzik Dinletisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Altın Kalpler Koro Ekibi Konseri ve Belediye Orkestrası Konseri, AKSAD Halk Dansları Topluluğu Gösterisi, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Muhittin Tüzel Cimnastik Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Cimnastik Gösterisi, Mesarya Cimnastik Grubu Gösterisi, YDÜ Dans Grubu Gösterisi, Grup SOS ve Fırat Özakıncı Konseri, DJ Coşkuner.”

 

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