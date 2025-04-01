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Mabel Matiz'den yeni şarkı: Tahtına güvenme, bak dönüyor devran

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Şarkıcı Mabel Matiz ‘Selim’ adlı yeni parçasını paylaştı: “Tahtına güvenme, bak dönüyor devran.”
Mabel Matiz'den yeni şarkı: Tahtına güvenme, bak dönüyor devran

Bazı sanatçılar tutuklamalara tepki göstermişti.

Matiz, Instagram hesabından “Tahtına güvenme, bak dönüyor devran” sözlerinin yer aldığı şarkı paylaştı.

Şarkının sözleri şöyle:

Sanıyor musun ki sonu yok
Tahtına güvenme, bak dönüyor devran
Tuzla buz eder Hakk’ın sopası
Kan ve kemikten yapılı sarayları

Yapıştığın boğazına kim varsa
O Tanrı’nın çocuğuydu be gafil
Üzerine basılınca vicdan
Eder adamı inan o zaman kâfir

Cennetin cehennemin burada
Ya selim ol ya yerini yadırga
Dört kitaptan sorulu bi’ gerçek
Seviyorsan sana da olur o zahir

Ben sana kurulu, sen bana bir odalı
Sığmadı mı iki can bi’ denize canım?
Sığlarına çekilip de geri sayarım her yaşta
Yazılır o baştan

Gel bize bi’ sor o çemberini feleğin
Yeni masal olsa ben de inanacağım
Pergeline tutuk hergele bi kalem ucu olsan
Körelir o taşta
Sonsuz aşk olur ataşta

İlahi adil’e sataşma

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