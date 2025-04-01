Mabel Matiz'den yeni şarkı: Tahtına güvenme, bak dönüyor devran

Bazı sanatçılar tutuklamalara tepki göstermişti.

Matiz, Instagram hesabından “Tahtına güvenme, bak dönüyor devran” sözlerinin yer aldığı şarkı paylaştı.

Şarkının sözleri şöyle:

Sanıyor musun ki sonu yok

Tahtına güvenme, bak dönüyor devran

Tuzla buz eder Hakk’ın sopası

Kan ve kemikten yapılı sarayları

Yapıştığın boğazına kim varsa

O Tanrı’nın çocuğuydu be gafil

Üzerine basılınca vicdan

Eder adamı inan o zaman kâfir

Cennetin cehennemin burada

Ya selim ol ya yerini yadırga

Dört kitaptan sorulu bi’ gerçek

Seviyorsan sana da olur o zahir

Ben sana kurulu, sen bana bir odalı

Sığmadı mı iki can bi’ denize canım?

Sığlarına çekilip de geri sayarım her yaşta

Yazılır o baştan

Gel bize bi’ sor o çemberini feleğin

Yeni masal olsa ben de inanacağım

Pergeline tutuk hergele bi kalem ucu olsan

Körelir o taşta

Sonsuz aşk olur ataşta

İlahi adil’e sataşma