Mabel Matiz'den yeni şarkı: Tahtına güvenme, bak dönüyor devran

Bazı sanatçılar tutuklamalara tepki göstermişti.
Matiz, Instagram hesabından “Tahtına güvenme, bak dönüyor devran” sözlerinin yer aldığı şarkı paylaştı.
Şarkının sözleri şöyle:
Sanıyor musun ki sonu yok
Tahtına güvenme, bak dönüyor devran
Tuzla buz eder Hakk’ın sopası
Kan ve kemikten yapılı sarayları
Yapıştığın boğazına kim varsa
O Tanrı’nın çocuğuydu be gafil
Üzerine basılınca vicdan
Eder adamı inan o zaman kâfir
Cennetin cehennemin burada
Ya selim ol ya yerini yadırga
Dört kitaptan sorulu bi’ gerçek
Seviyorsan sana da olur o zahir
Ben sana kurulu, sen bana bir odalı
Sığmadı mı iki can bi’ denize canım?
Sığlarına çekilip de geri sayarım her yaşta
Yazılır o baştan
Gel bize bi’ sor o çemberini feleğin
Yeni masal olsa ben de inanacağım
Pergeline tutuk hergele bi kalem ucu olsan
Körelir o taşta
Sonsuz aşk olur ataşta
İlahi adil’e sataşma
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