Macron, resmi ziyaret kapsamında Irak'ta

Lübnan’daki iki günlük ziyaretini tamamlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere bu kez de Irak’a gitti. Devlet televizyonu Macron’un Bağdat’a iniş yaptığını aktardı.

Macron böylece, Mustafa Kazımi’nin mayıs ayında başbakanlığa gelmesinin ardından Irak’ı ziyaret eden en üst düzey yabancı siyasi oldu. Macron’un Kazımi’nin yanı sıra Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüşmesi bekleniyor.

Devlet haber ajansı INA’nın aktardığına göre Irak Cumhurbaşkanı Danışmanı Ali el Şükri, “Macron'un ziyareti, Irak ile Fransa arasındaki ekonomik, kültürel ve güvenlik alanında ikili işbirliğinin güçlendirilmesine odaklanacak” dedi.

Macron dün Lübnan’da yaptığı açıklamada, Iraklı yetkililerle IŞİD saflarında savaşan Fransız vatandaşları konusunu da görüşeceklerini belirtmişti.

'Iraklılar çok acı çekti, başka seçenekleri hak ediyorlar'

Bölge ziyareti için ülkesinden ayrılmadan önce gazetecilere açıklamada bulunan Macron, “Irak'ın egemenliği için mücadele şart” demişti. Macron, “Çok acı çektiler” dediği Iraklıların, bölgesel güçlerin veya İslamcı aşırılık yanlılarının egemenliğinin dışındaki seçenekleri de hak ettiğini belirtmişti.

Macron, “Bunun farkında olan ve kaderini eline almak isteyen liderler ve insanlar var. Fransa’nın rolü bu konuda onlara yardımcı olmak” ifadelerini kullanmıştı.