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Mağusa Salamis yolunda kundaklama, polis tutuklama yaptı

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Mağusa Salamis yolunda kundaklama
Mağusa Salamis yolunda kundaklama, polis tutuklama yaptı

10.06.2018 tarihli Basın Bülteninde, aynı gün Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yerinde başlayan ve bitişiğinde bulunan “Yogo Hamy”, “Loft Estate” ve  “Gülseren Shop” isimli iş yerlerine sirayet eden yangınla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, sigortadan para almak amacıyla Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yeri işletmecisi A.T.(E-49)’nin direktifi ile başka bir şahıs tarafından konu iş yerine yakıcı madde döküp ateşe verilmek suretiyle kundakladığı tespit edilmiştir.

A.T. tutuklanmış olup, diğer zanlı ise aranmaktadır.

Soruşturma devam etmektedir.

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