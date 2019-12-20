  • BIST 111.381
  • Altın 281,387
  • Dolar 5,9148
  • Euro 6,5767
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

“Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası”, 1974’te Güney’e göç eden Rumlara, taşınmaz mallarını tapuya beyan etme çağrısı yaptı.

» »
“Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası”, 1974’te Güney’e göç eden Rumlara, taşınmaz mallarını tapuya beyan etme çağrısı yaptı.
“Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası”, 1974’te Güney’e göç eden Rumlara, taşınmaz mallarını tapuya beyan etme çağrısı yaptı.

Alithia’nın haberine göre “Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası”,  Rum avukat Ahilleas Dimitriadis’in konuşmacı olarak katıldığı “Mülkiyet-Maraş’taki Türk Faaliyetlerinin Göğüslenmesi Yöntemleri” konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bu çerçevede “bugüne kadar taşınmaz malların yalnız yüzde 20’sinin tapuya beyan edildiğine ve bu beyanların elzem olduğuna dikkat çekildi.

Habere göre oda tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk ‘Dışişleri Bakanı’ Kudret Özersay’ın kapalı Maraş’ı açma tehditleri ve (bölgenin) büyük bölümünün EVKAF’a ait olduğu iddiaları ışığı altında bütün göçmenlerin Tapu Dairesi’ne beyanda bulunması elzemdir. Göçmenlerin mülkleri tapuya beyan edilmezse bu mülklerin EVKAF tarafından talep edilmesi tehlikesi vardır” ifadelerine yer verildi.

Habere göre açıklamada ayrıca düzenlenen bilgilendirme toplantısının büyük ilgi gördüğü, bu nedenle başka kentlerde de benzer toplantılar organize edileceği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burnunu kırdı!14 Aralık 2019 Cumartesi 12:10
  • Başbakanlık resmi açıklama yaptı! Geçitkale İHA üssü olacak!13 Aralık 2019 Cuma 22:25
  • Mağusa'da bazı bölgeler su altında kaldı12 Aralık 2019 Perşembe 10:20
  • Tasarrufunda Yarım Gr Uyuşturucu Bulunan Şahıs Tutuklandı11 Aralık 2019 Çarşamba 19:39
  • Kilolarca kaçak peynir ve donmuş gıdaya polis el koydu07 Aralık 2019 Cumartesi 10:15
  • Eşine Şiddet Uygulayıp Darp etmişti: 8000 Tl Para Cezası06 Aralık 2019 Cuma 19:49
  • Gazimağusa'da trafik çarpışması, bebek yaraland! (VİDEO)04 Aralık 2019 Çarşamba 17:51
  • Bağımsızlık Yolu Mağusa Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı: Belediye olduğunuzu hatirlatacağiz04 Aralık 2019 Çarşamba 17:36
  • Dikkat! Geçitkale çöplüğünde yangın!03 Aralık 2019 Salı 21:55
  • Mağusa'da ani ölüm02 Aralık 2019 Pazartesi 17:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti