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Mağusa'da çöplük halen yanıyor....

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Mağusa'da çöplük halen yanıyor....
Mağusa'da çöplük halen yanıyor....

Geçtiğimz gün itibarı le Gazimağusa çöplük alanında başlayan yangın hala daha devam ediyor.

Yangını çıkaranların ise çöplükten hurda toplayan kişlerin olduğu sanılıyor. ,

Çöplük yangınının başlaması ile dün akşam havayı adeta kara bir bulutun kapladığı gözlemlendi.

Gazmağusa Belediyesi'nin itfaiyeye haber vermesi ile çöplük alanındaki yangına itfaye müdahale etti. İki gündür devam eden çöplük yangını bugün itibarı le kısmen de olsa söndürüldü.

Gazimağusa çöplük yangını sorununa acal çare bulması gerekiyor. Daha önce Gazmağusa’dak sivl toplum örgütleri de bu soruna dikkat çekmişlerdi.

Bir çok bölgede olduğu gibi hurdacıların çöplük yakıp hurdaları toplama metoduna bir türlü çare bulunamıyor.(MHA)

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