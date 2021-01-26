  • BIST 1.536
  • Altın 437,236
  • Dolar 7,3521
  • Euro 8,9384
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "Toplam 3665 test yapıldı, 34'ü yerel 38 pozitif vakaya rastlandı"

Mağusa'daki vakaların tümü Pile'deki askeri birlikten!

» »
Mağusa'daki vakaların tümü Pile'deki askeri birlikten!
Mağusa'daki vakaların tümü Pile'deki askeri birlikten!

Mağusa'daki vakaların tümü Pile'deki askeri birlikten olduğu öğrenildi.

Askerlerin 3 aydır izne  çıkmadıkları belirtildi.

Mağusa'da Sağlık Bakanlığı bugün 14 pozitif Covid-19 vakası açıkladı.

26012021-001.jpg

Bakan Pilli: "Toplam 3665 test yapıldı, 34'ü yerel 38 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi yoğun bakıma alındı" Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3665 olduğunu, 34'ü yerel 38 pozitif vakaya rastlandığını , 1kişinin yoğun bakıma alındığını, 19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, vakalardan 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 34 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 14 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KHK’dan öğretmenlik sınavlarına ilişkin erteleme duyurusu26 Ocak 2021 Salı 20:02
  • Gönyeli Belediyesinden duyuru26 Ocak 2021 Salı 20:01
  • Olgun Amcaoğlu: "Online eğitim için aynı anda 7 bin girişe izin verecek bir sistem hayata geçecek"26 Ocak 2021 Salı 19:41
  • Tarım Bakanı Çavuşoğlu online eğitim konusunda konuştu26 Ocak 2021 Salı 19:36
  • Salahi Şahiner: "Bir neslin eğitim hakkıyla oynanıyor”26 Ocak 2021 Salı 19:33
  • Ölümlü trafik kazası zanlısı tutuklandı26 Ocak 2021 Salı 19:29
  • LTB kapanma döneminde de halka hizmet vermeyi sürdürecek26 Ocak 2021 Salı 19:20
  • KTEZO: Bu çirkinliği kim temizleyecek?26 Ocak 2021 Salı 19:14
  • Sağlık Bakanı Ali Pilli: "Organ nakillerini gerçekleştiren tüm ekibi gönülden tebrik ederim"26 Ocak 2021 Salı 19:13
  • Bakan Arıklı KTEMB’yi kabul etti26 Ocak 2021 Salı 18:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti