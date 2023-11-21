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Mahkeme'den DAÜ Yönetimine kesintileri FAİZİ ile çalışanlara geri öde!

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Mahkeme'den DAÜ Yönetimine kesintileri FAİZİ ile çalışanlara geri öde!
Mahkeme'den DAÜ Yönetimine kesintileri FAİZİ ile çalışanlara geri öde!

İşte DAÜ BİR-SEN tarafından yapılan açıklama;

Sendikamız adına Temmuz ayında yapılan hayat pahalılığı artışının maaşlarımıza yansıtılmaması/ eksik yansıtılması ile ilgili açmış olduğumuz davaların kararı okunmuştur.

Mahkemede okunan karara göre idarenin Temmuz ayına ilişkin yapmış olduğu eksik maaş ödemesinin faizi ile birlikte iadesine/ödenmesine karar verilmiştir.

Not: Mahkeme kararı yazılı olarak elimize ulaştığı zaman sizlerle paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

DAÜ BİR-SEN

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