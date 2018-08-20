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'MAKİ FEST'e geri sayım başladı.

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İlki büyük ilgi çeken MAKİ FEST, 24-26 Ağustos tarihleri arasinda Bafra Halk Plajı yanındaki ağaçlık alanda ikinci kez müzik severlere ev sahipliği yapacak.
'MAKİ FEST'e geri sayım başladı.

İlki büyük ilgi çeken MAKİ FEST, 24-26 Ağustos tarihleri arasında Bafra  Halk Plajı yanındaki ağaçlık alanda ikinci kez düzenleniyor

MAKİ FEST, bir grup arkadaşın festival organize etme hayalinden ortaya çıkmış ve hayal olarak kalmayıp, gerçekleşmiş bir fstivaldir.

Geçen sene Bafra halk plajının yanındaki ağaçlık alanda gerçekleşen festivale 1000’e yakın festival sever katılmıştır. Aynı zamanda Mehmetçik Belediyesi ve Bafra’nın yerli halkının da desteklediği festivalin  en önemli özelliklerinden birisi girişin ücretsiz olmasıdır. Kar amacı gütmeyen festivale yerli ve yabancı bir çok müzisyen ve Dj ev sahipiliği yapacaktır. Müzik etkinlikleri dışında bir çok sosyal aktivitenin de yer alacağı festivale tüm halk davetlidir.

İletişim: MAKİ FEST

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