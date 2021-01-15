Maldivler’in en geniş özel adası hizmete açıldı: Geceliği 600 bin liraya misafirlerini bekliyor!

Maldivler’in en geniş özel adası bu hafta hizmete açıldı. Waldorf Astoria otellerinin Maldivler’deki özel adası geceliği 80 bin dolara (591 bin lira) misafirlerini bekliyor!

1200 küçük adadan oluşan Maldivler’de bulunan otellerde tatil görece özel ve izole. Ancak bunu yeterince ‘özel‘ bulmayanlar artık kendi adalarında tatil yapabilecek.

Hilton’un lüks segmentteki otel markası Waldorf Astoria’nın açtığı Ithaafushi-Özel Ada, 32 bin metrekarelik alanıyla Maldivler’in en geniş özel adası.

Adada 24 kişinin konaklayabileceği üç bina var. Jakuziler ve havuzlarla çevrili bu evlerin biri su üstünde.

Konaklayanların kişisel konsiyerj ekibinin olduğu adada, özel şefler, su sporları ve dalış gibi aktiviteler, su üzerinde spa imkanı, yoga ve spor salonu var.

Sizi özel adada tatil yapmaktan alıkoyan ‘tek şey‘ salgınsa onun için de endişelenmenize gerek yok. Uluslararası turizme açık olan ülkeye girişte karantina zorunluluğu yok, negatif PCR testi sunmak yeterli.