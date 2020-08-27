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Maliye Bakanı Amcaoğlu DAÜ’yü Ziyaret Etti

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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne bugün saat 11.00'da ziyarette bulundu.
Maliye Bakanı Amcaoğlu DAÜ’yü Ziyaret Etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne bugün saat 11.00'da ziyarette bulundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın konuşmasında, Yükseköğrenim alanıyla ilgili olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin devletin aldığı ve alacağı önlemlerle ilgili istişarelerde bulunacağız. Üniversitemiz bir devlet üniversitesidir. Devletimiz Maliye ile ilgili olan konuları yasal mevuzatlarla ilgili destek istemeyle ilgili konuları görüşeceğimizi umuyoruz.  Hükümetimiz bu pandemi sürecinde aldığı tedbirler ve alması gereken tedbirlerle ilgili olarak elinden gelen gayreti göstermiştir daha yapılacak çok iş vardır. Dün yükseköğrenim sınavı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yerleşen öğrencilerle ilgili bir açıklama yapılmıştır. Üniversitemizde yerleşme ile ilgili olarak güzel bir başarı elde etmiştir. En fazla öğrenci yerleşmesinin arttığı üniversite olmuştur yüzde 26’lık geçen seneye göre öğrenci sayısında artış yaşanmıştır. Bizim üstümüze düşen görev gerekli önlemlerin alınarak öğrencilerimizin kayıt yapmalarını sağlamaktır. Ülkemize gelişleriyle ilgili tüm sağlık önlemlerinin alındığından emin olmaktır. Biz üzerimize düşen görevi devlet yetkililerimizle istişare içerisinde yapmaya hazırız” dedi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Yapılması gereken önlemleri konuşmak hemde Maliye Bakanlığı’nın koymuş olduğu katkının devam edeceğini söylemek adına bu ziyareti gerçekleştiriyorum . Pandemi sürecinde hayat mutlaka devam edecek,bütün sektörler hayatta duracak, ekonomik anlamda sağlığı desteklerken, ekonominin de gereklerini yerine getirme, yükseköğrenime verilmesi gereken destekler de verilecektir. Geçen yıla oranla yüzde 10’luk bir arış söz konusu iken Doğu Akdeniz Üniversitesi daima da görevi öncülük ettiğini düşünürsek yüzde 26 önemli bir başarıdır ama bu başarının devamı için de hükümet öğrencilerin sağlıklı bir şekilde gelebilmesi için tüm kaynağını Maliye Bakanlığı seferber edecektir” ifadelerini kullandı.

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