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Maliye Bakanlığı ağustos ayı ödemelerini bugün ödüyor

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ağustos Ayı ek mesailerinin bugün ödeneceğini duyurdu.
Maliye Bakanlığı ağustos ayı ödemelerini bugün ödüyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ağustos Ayı ek mesailerinin bugün ödeneceğini duyurdu.

Maliye Bakanı Oğuz, ülkemizin sağlık ve ekonomik açıdan zor günler geçirdiği dönemde Ağustos 2020’den beri ödememiş olan ek mesai alacaklarını Ağustos 2020 ayına ait hak edilişleri bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

 

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ayrıca, özel sektör ve yerel işgücünün desteklenmesi için Maliye tarafından 18 milyon TL’lik kaynağın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na aktarıldığını açıkladı.

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