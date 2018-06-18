Maliye bile hangi kalemden ödeme yapacağını bilmiyor!..

KKTC’de her seçim sonrasında yaşanan görevden alma ve göreve getirme işi bu kez Yüksek İdare Mahkemesinde son buldu.

Taner ULUTAŞ

Seçim Yasaklarının başlamasına bir gün kala görevden alınan Şirketler Mukayyitti Halis Üresin, diğer görevden alınan Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, Lefke Kaymakamı Halit Çorba ve Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç ve Çalışma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Özden Keser’in dışında YİM’e başvurarak kararın yasaya aykırılık teşkil etmesi nedeniyle geri alınmasını istedi.

Görevden alınmalarının yanısıra eski görevlerine dönmeleri ile ilgili olarak yasada uygunluk olmaması nedeniyle kararın durdurulması iç.in Yüksek İdare Mahkemesine ‘Ara Emri ‘ için başvuran Halis Üresin’in, talebinin Salı günü görüşüleceği öğrenildi.

Görevden alındıktan sonra maaşı kesilen ve yarı maaş alan Şirketler Mukayyitti Halis Üresin’in, Maaşının neden

kesildiği ile ilgili olarak Maliye Bakanlığına yaptığı müracaat sonrasında, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu’dan cevap geldi.

Maliye Bakanı Ahmet Havutçu, Şirketler Mukayyitti Halis Üresin’e yazdığı HMD 0.02 -533.19 (533.19 -18.E 973 cevabi yazıda, "Yasa gereği eski görev yerinize ve görevinize döndürüldüğünüze dair herhangi bir yazı gelmemiştir. Bu nedenle hangi bakanlık ve dairenin altında, hangi kadrodan ödeme yapılacağı net olarak bilinmediğinden şahsınıza ödeme yapılmamıştır. Bilgilerinize sunulur" denildi.