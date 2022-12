Margot Robbie’den samimi itiraf: “Brad Pitt’i öpmek için elime geçen fırsatı kullandım”

Yıllar geçse de gözden düşmeyen ve hâlâ Hollywood’un en yakışıklı ve başarılı oyuncularından biri olarak görülen Brad Pitt’e anlaşılan meslektaşları da hayranlarından pek farklı yaklaşmıyor. Son olarak Margot Robbie’nin samimi itirafı da bunun bir kanıtı oldu.

Margot Robbie verdiği bir röportajda son projeleri Babylon’da Pitt’i öpme şansını kaçırmadığını anlatıyor. Robbie, Pitt ile öpücüğünün aslında senaryoda olmadığını belirtiyor ve 32 yaşındaki oyuncu, yönetmen Damien Chazelle’in yardımıyla doğaçlama yaptığını söylüyor:

“Başka ne zaman Brad Pitt’i öpme şansım olacak, diye düşündüm. Damien’e, ‘Nellie’nin yukarı çıkıp Jack’i öpeceğini düşünüyorum’ dedim. Ve Damien de ‘Pekala, yapabilirsin. Bekle, bekle. Sadece Brad Pitt’i öpmek istiyorsun’ dedi. Ben de ‘Oh, öyleyse beni dava et’ dedim. Bu fırsatı bir daha asla yakalamayabilirdim. O da karakter için uygun olabileceğini söyledi.”

Doğaçlama öpücüğün çekiminden sonra, Chazelle sahneden etkilenince onlardan tekrar oynamalarını istedi.

Robbie röportajda ayrıca daha önce hiçbir filmde Babylon’da olduğu kadar sıkı çalışmadığını da belirtiyor.

Robbie ve Pitt, Damien Chazelle’in vizyona girecek olan üç saatlik filminde karşılıklı rol alıyorlar. Chazelle daha önce Whiplash ve La La Land gibi başarılı filmleri yönetmiş, aynı zamanda Akademi, BAFTA ve Altın Küre gibi prestijli ödüller kazanmıştı. Chazelle’in bu son filmiyle de ödüller için güçlü bir aday olacağı düşünülüyor.

Robbie ve Pitt ise, daha önce Quentin Tarantino’nun Once Upon a Time… in Hollywood filminde ve Adam McKay’in 2015 yapımı The Big Short filminde birlikte rol almıştı.