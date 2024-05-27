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Market hırsızı mahkemede... Ne bulduysa çaldı!

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Gönyeli'deki bir marketten 15,509 TL değerinde viski, 2 adet Mr. Brown soğuk kahve ve 2 prezervatif çalan R.R.A, evinde yapılan aramada diğer marketlerden 100 kalem ürün bulundu. Tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı.
Market hırsızı mahkemede... Ne bulduysa çaldı!

Polis memuru Serkan Numan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16 Nisan 2024 ve 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gönyeli'de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden  zanlının toplam değerleri 15 bin 509 TL olan Mony Walker Black Label marka viskiyi, 2 adet Mr. Brown marka soğuk kahveleri ve 2 adet  prezervatifleri sirkat ettiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının kamera görüntülerinden tespit edilip, tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının Girne’deki evinde Gönyeli Polis Karakolunda görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen aramada, 100 kalemden oluşan çok sayıda marketlerde satılan eşyalar bulunup emare olarak alındığını belirtti. 

Numan, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan sorgulamada, sözlü olarak bahse konu marketten viski ve soğuk kahve sirkat ettiğini beyan ettiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlının evinde bulunan market eşyaları hakkında makul bir izahat veremediğini kaydetti.

Zanlının cep telefonunun da incelenmek üzere emare alındığını kaydeden polis, evinde bulunan market eşyalarını nerden elde ettiği yönünde soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın iki ilçede devam ettiğini ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

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