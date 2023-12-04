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Marketten içki çaldı... "Moralim bozuktu içmek istedim"

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Lefkoşa'da, Metropol Süpermarketten iki kez hırsızlık yapan Mehmet Baytak tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Marketten içki çaldı... "Moralim bozuktu içmek istedim"

Polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı. 
Polis, 2 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Metropol Süpermarket içerisinde müşteri olarak bulunan zanlının 3 adet toplam 2.399,70 TL değerindeki 100 cl Black Label marka içkiyi pantolonunun içerisine sokup herhangi bir ödeme yapmadan market dışına çıkarıp sirkat ettiğini söyledi. 
Polis, zanlının 3 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15 raddelerinde de yine Metropol Süpermarket içerisinde müşteri olarak bulunduğu esnada değeri 1.429,80TLolan 70 cl Chivas Regal ve 100 cl Chivas Regal marka içkiyi pantolonunun içerisine sokup herhangi bir ödeme yapmadan market dışına çıkarıp sirkat suçunu işlediğini açıkladı. 
Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde de 28 Kasım 2023 tarihinden itibaren KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, gerekli soruşturmanın yapıldığını, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının kalacak yeri olmadığını, camide yattığını söylediğini belirterek, 20 gün süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.
Polisin ardından söz alan zanlı ise “kızım hasta, babam hasta, param yoktu, moralim bozuktu içmek istedim, pişmanın, bana bir şans verin” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

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