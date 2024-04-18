  • BIST 9507.36
  • Altın 2492.827
  • Dolar 32.4863
  • Euro 34.7687
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAİsrail: İran'a uygun zamanda karşılık vereceğiz

Marketten meyveli yoğurt, cips ketçap ve yulaf çaldı...

» »
Lefkoşa’daki müşteri olarak girdiği marketten meyveli yoğurt, cips, ketçap ve diyet yulaf çalan Nijeryalı J.T tutuklanarak, “Sirkat” ve “İkamet izinsiz” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı.
Marketten meyveli yoğurt, cips ketçap ve yulaf çaldı...

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemede olguları aktardı.

Kabadayılar, zanlının 15.04.2024 tarihinde Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak gittiğini, 400 TL değerindeki ürünü poşete koyup, aldıktan sonra ödeme yapmadan marketten ayrıldığını belirtti.

Polis, zanlının 17 Nisan’da yine aynı markete müşteri olarak girdiği esnada tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının evinde 18 Nisan’da arama yapıldığını, çaldığı çipsin bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, soruşturma aşamasında yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Kasım 2023 tarihinden itibaren 143 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsünün olmadığını söyleyen polis, bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tatar: Niyetimiz etkin olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nu daha fazla çalıştırmak18 Nisan 2024 Perşembe 14:52
  • Olgun Amcaoğlu’ndan ekonominin kötü yönetildiği eleştirilerine yanıt: İddialar doğru değil18 Nisan 2024 Perşembe 14:41
  • Dinçyürek: Bilim alanındaki işbirliği, ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlıyor18 Nisan 2024 Perşembe 12:54
  • Boğazköy'de Motosiklet ve Araç Çarpışması ile Girne'de Alkollü Sürücüden Kaza18 Nisan 2024 Perşembe 12:43
  • KKTC'de Yasadışı İkamet Eden 5 Kişi Tutuklandı18 Nisan 2024 Perşembe 12:22
  • Denetimler hız kesmiyor... 496 Sürücüye ceza kesildi!18 Nisan 2024 Perşembe 11:32
  • Maliye açıkladı... Ocak ayı ek mesaileri ödeniyor...18 Nisan 2024 Perşembe 09:49
  • Tosunoğlu: Yazık Demokrat Parti’ye ve Demokrat Partililere18 Nisan 2024 Perşembe 09:33
  • Doğu Akdeniz'de 19 yılda balon balığı tüketiminden 27 ölüm...18 Nisan 2024 Perşembe 08:54
  • AB zirvesinin sonuç bildirisinde Kıbrıs18 Nisan 2024 Perşembe 08:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti