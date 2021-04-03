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Masa tenisiyle yaşama tutunan otizmli gencin hedefi dünya şampiyonluğu

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Kırklareli'nde 4 yıl önce öğretmenlerinin masa tenisi konusunda merakını ve yeteneğini keşfettiği otizmli Hasan Can Moran, aldığı eğitimin ardından aynı yıl Türkiye şampiyonu oldu.
Masa tenisiyle yaşama tutunan otizmli gencin hedefi dünya şampiyonluğu

Kırklareli'nde 21 yaşındaki otizmli Hasan Can Moran, çok sevdiği masa tenisi sayesinde hem sosyalleşti hem de kendisine önemli hedefler koydu.

Yaklaşık 4 yıl önce eğitim gördüğü okulda Moran'ın masa tenisine olan ilgisini ve yeteneğini fark eden öğretmenleri, durumu ailesiyle paylaştı.

Ailesi tarafından Gençlik ve Spor Müdürlüğünün kurslarına yazdırılan Moran, kısa süre sonra çevresiyle iletişim kurmaya başladı.

Moran, aynı yıl masa tenisi antrenörü Mustafa Akyüz ile çalışmalarına başladı ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca düzenlenen şampiyonada Türkiye birincisi oldu.

Moran, dünya şampiyonu olabilmek için Akyüz ile haftanın beş günü çalışmalarını sürdürüyor.

"Oğlum masa tenisiyle hayata yeniden bağlandı"

Baba Hasan Moran, AA muhabirine, otistik oğlunun masa tenisi ile hayata yeniden bağlandığını söyledi.

Özel gereksinimli ailelerin çocuklarını spora yönlendirmesi gerektiğini ifade eden Moran, "Oğlum spor yapmadan önce kimseyle iletişim kuramıyordu. Şimdi herkesle sohbet ediyor. Oğlumdaki bu değişim bizleri gerçekten çok mutlu etti. Biz açıkçası bu kadar başarılı olacağına ve sosyalleşeceğine çok fazla ihtimal vermiyorduk. Otizmli oğlum masa tenisiyle hayata yeniden bağlandı." dedi.

Hasan Can Moran ise masa tenisi oynarken çok mutlu olduğunu ve dünya şampiyonluğunu hedeflediğini ifade etti.

Antrenör Akyüz de Moran'ın her geçen gün kendisini geliştirdiğini, ilk başlarda iletişim kurmakta zorlanırken, spor yaptıkça sosyalleşmeye başladığını kaydetti.

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