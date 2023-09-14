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MEB Çavuşoğlu KTÖS'ü ziyaret etti

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Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet KTÖS’ü yeni merkez binasında ziyaret etti.
MEB Çavuşoğlu KTÖS'ü ziyaret etti

İşte KTÖS'ün yaptığı açıklama;

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet KTÖS’ü yeni merkez binasında ziyaret etti.

Görüşmede KTÖS Yürütme Kurulu ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulunurken, Çavuşoğlu’na Müsteşar Aytunç Şirket, İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu eşlik etti.

Geçtiğimiz eğitim yılında, sendikalarla ve öğretmenlerle uyum içinde çalışmamanın eğitime olumsuz yansımalarını yaşayarak deneyimledik. Eğitimde değişim, bilimsel veri, araştırma ve diyalogla mümkündür. Bu bağlamda, Nazım Çavuşoğlu’nun ziyaretini bu yönde atılmış samimi bir adım olarak değerlendirmek istiyoruz.

Gelinen bu aşamada eğitime katkı yapabilmek adına ziyarette Bakan ve heyetine okullarımız ve eğitimle ilgili iki rapor sunulmuştur. Raporlar yanında eğitimde bizi bekleyen güncel sorunları ve kısa-uzun vadede okulları çözüm bekleyen sorunlar liste halinde verilmiştir. Eğitim Bakanlığı, sendikalarla ve öğretmenlerle uyum içinde çalışmak için bu çerçevede adımlar atmalıdır.

KTÖS, eğitimde demokratik yönetimden yana olmaya; çocukların, ailelerin, öğretmenlerin, okul çalışanlarının ve yerel halkın bir arada fikir ürettiği, çözüm önerileri yarattığı, diyaloğu temel alan demokratik bir yapıyı talep etmeye ve bu doğrultuda çalışmaya devam edecek ve üzerine düşeni yapacaktır.

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