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Meclis Başkan Yardımcısı ve 4 partinin milletvekilleri Geçitkale Havaalanı’nı ziyaret etti

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Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre 4 partinin milletvekilleriyle birlikte Türkiye’den gelen insansız hava araçlarının (İHA) konuşlandığı Geçitkale Havaalanı’nı ziyaret etti.
Meclis Başkan Yardımcısı ve 4 partinin milletvekilleri Geçitkale Havaalanı’nı ziyaret etti

Geçitkale Havaalanı’nı ziyaretinde Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ile Yasemin Öztürk,  HP Milletvekili Hasan Topal, DP Milletvekili Koral Çağman ve YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu eşlik etti.

Zorlu Töre ve milletvekilleri Geçitkale Havaalanı giriş kapısında  Atatürk, toplum lideri Dr Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı  Rauf Denktaş’ın posterleri KKTC ve Türk bayraklarıyla poz verdiler.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ziyaret öncesi yaptığı açıklamada,  Rum tarafının sürekli olarak silahlandığını İsrail’den de 8 adet İHA ve SİHA aldığını belirterek,  “Türkiye’nin de burada bir adım atması gerekirdi. Türkiye’nin Türk ordusunun bölgede caydırıcı gücünü artırmak lazım” dedi.

Töre,  Geçitkale Havaalanı’nda İHA’ların konuşlandırılmasının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir savaş hazırlığı olmadığını, barışa dair caydırıcı bir  adım olduğunu ifade etti.

Töre, Türkiye ve Türk ordusu  bölgede ne kadar caydırıcı güç olursa  Rum tarafı ve Yunanistan’ın   da o kadar saldırganlıktan uzaklaşacağını, Rumların silahlanmaları ve ortak tatbikatlar yapmaları sonucunda İHA’ların konuşlandırılmasının şart olduğunu  kaydetti ve “Türkiye ve TSK’yı destekliyoruz” dedi.

Türk ordusu bölgede ne kadar güçlü hale gelirse caydırıcılığının da o kadar artacağını vurgulayan Töre, gerekirse Rumların attığı adımlara denk adımlar atılabileceğini ifade etti.

Rumların mevcut tutumuyla Kıbrıs’ta bir çözüm olmayacağının anlaşıldığını kaydeden Töre,uyanık olmak gerektiğini,Rumların Enosis hayallerinin sürdüğünü, bu nedenle Türkiye’nin bölgedeki varlığını artırması gerektiğini düşündüğünü  belirtti.

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