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Meclis hem yasama hem de denetim gündemiyle toplanacak

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Meclis hem yasama hem de denetim gündemiyle toplanacak
Meclis hem yasama hem de denetim gündemiyle toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yasama ve denetim gündemiyle toplanacak.

Genel Kurul, bir daha görüşülmek üzere komiteye çekilen Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile yine komiteye çekilen Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşecek. Poliçeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı da ele alınacak.

Öte yandan daha önceki birleşimlerde görüşülen Birleştirilmiş Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı da Genel Kurulda bugün oylanacak.

Güncel konuşmalar da bugün yapılacak

Resmi tatil olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın salı güne denk gelmesi nedeniyle Genel Kurul denetim görevini de bugün yerine getirecek, milletvekilleri güncel konularda konuşma yapacak.

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