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Meclis yasama ve denetim gündemiyle yarın toplanacak

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Meclis yasama ve denetim gündemiyle yarın toplanacak
Meclis yasama ve denetim gündemiyle yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama ve denetim gündemiyle toplanacak.

Genel Kurul, bir daha görüşülmek üzere komiteye çekilen Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile yine komiteye çekilen Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşecek. Poliçeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı da yarınki toplantıda ele alınacak.

Öte yandan daha önceki birleşimlerde görüşülen Birleştirilmiş Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı da Genel Kurulda yarın oylanacak.

Güncel konuşmalar da yarın yapılacak

Resmi tatil olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın salı güne denk gelmesi nedeniyle Genel Kurul denetim görevini de yarın yerine getirecek, milletvekilleri güncel konularda konuşma yapacak.

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