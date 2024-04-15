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Mecliste tansiyon kısa süreli yükseldi

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Cumhuriyet Meclisi oturumu devam ediyor.
Mecliste tansiyon kısa süreli yükseldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, meclis kürsüsünde üniversiteler ve Türkiye’ye girişi yasak olan Kıbrıslı Türkler ile ilgili konuşma yaptı. Erhürman’ın konuşmasının bitmesinin ardından CTP milletvekili Sami Özuslu yerinden söz alarak, Başbakan Ünal Üstel’in salonda olmamasına tepki gösterdi.

“Ana muhalefet başkanı konuşma yapıyor, sorular soruyor. 62’nci madde esasına göre konuşma yapıyor. Başbakan yanıt vermiyor” ifadelerini kullanan Özuslu, meclis başkanlığının Başbakan Ünal Üstel’i uyarmasını istedi.

Söz konusu durum nedeniyle meclisin itibarının yerlerde süründüğünün altını çizen Sami Özuslu, hükümeti ve meclis başkanlığını protesto ettiğini söyledi.

Özuslu’nun konuşması üzerine Meclis Başkanı Zorlu Töre, 62 maddeyi okumaya başladı, Özuslu ise salonu terk ettiği esnada “Onları biliyoruz sen başbakanı çağır” dedi.

CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları ise yerinden söz alarak “Hükümetin başı nerede? Başkan yardımcısı nerede? Anladık iç tüzüğü biliyoruz” dedi.

Meclis Başkanı Töre, Hamzaoğulları’nın çıkışına “Sayın başbakan kendisi arzu ederse söz alır konuşur. Başbakanı mecbur edemezsiniz ille de cevap versin. Vermeyebilir. İlgili bakanlar cevap verebilir. Arzu ederse başbakan kürsüye çıkar o da cevap verebilir” ifadelerini kullandı.

Töre, konuşmasının ardından meclis iç tüzüğü 73. maddesini okumaya başladı. Bunun üzerine CTP milletvekili Sıla Usar, Töre’ye “Okuduğunuz madde bu konuyla ilgili değil” diyerek tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Özuslu’nun “Meclis başkanı görevini yapmaz” ithamını reddettiğini belirtti Özuslu ise muhalefet milletvekillerinin sesinin kısılmasını kabul etmediğini söyledi.

Yaşanan sözlü tartışma üzerine Hamzaoğulları, Töre’ye “Hükümet cevap vermez. Hükümetin başı cevap vermez. Bize iç tüzük okuyorsun. Biz de biliyoruz iç tüzüğü” dedi.

Meclis Başkanı Töre ise “Lütfen disipline uyun. Bağırma arkadan. Ben konuşuyorum sen arkadan bağırma” yanıtını verdi.

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