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Meclis’te tansiyon yükseldi...

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Meclis Genel Kurulu’nda Kıbrıs sorununun konuşulduğu sırada vekiller arasında tartışma çıktı.
Meclis’te tansiyon yükseldi...

Meclis Genel Kurulu'nda Kıbrıs sorununun konuşulduğu sırada vekiller arasında gerginlik yaşandı. 

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Meclis kürsüsünde konuşmasını yaparken, CTP'li vekiller yerlerinden soru sormaya başladı. Ardından konu laf atışmasına döndü.

Ceyhun Birinci’nin “S....nız memleketin içine” demesi üzerine tartışma alevlendi.

UBP Milletvekili Ahmet Savaşa’nın yerinden kalkarak muhalefet koltuklarına yürümesi ile tartışma başka bir boyuta taşındı.

Bir süre devam eden tartışma sonrası Ceyhun Birinci’nin ifadesi tutanaktan çıkartıldı, genel kurula devam edildi.

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