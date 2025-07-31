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Mehmetçik Üzüm Festivali’nde dün akşam Kıbrıs Gecesi yapıldı, Grup Otantik sahne aldı

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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Mehmetçik Üzüm Festivali’nde, dün akşam Kıbrıs Gecesi yapıldı, gecede Grup Otantik  sahne aldı.
Mehmetçik Üzüm Festivali’nde dün akşam Kıbrıs Gecesi yapıldı, Grup Otantik sahne aldı

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Mehmetçik Üzüm Festivali’nde, dün akşam Kıbrıs Gecesi yapıldı, gecede Grup Otantik  sahne aldı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Grup Otantik’in geleneksel Kıbrıs ezgileri seslendirdiği gecede halk oyunu gösterileri de sahnelendi.

Özel stantlarda festivale katılan konuk ekiplere kendi kültürlerine özgü yiyecek ve içecekler de sunuldu. Gece boyunca üzüm ve üzümden elde edilen geleneksel ürünler de tanıtıldı  ve ziyaretçilere ikramda bulunuldu.

Aynı gün saat Mehmetçik Çim Saha’da 8-13 yaş grubu çocukların katılımıyla Mini Duathlon Rekreasyon etkinliği düzenlendi. Çocuklar için hazırlanan koşu, slalom, engel ve zıplama etaplarını başarıyla tamamlayanlar etkinlik sonunda madalyalarını aldı.

Tuğlu

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, festival alanını ziyaret ederek üreticilerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Tuğlu, “Kıbrıs kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Yerli üreticilerimizin emeği, halkımızın ilgisi ve konuklarımızın katkılarıyla bu geceyi hep birlikte güzelleştirdik.” diye konuştu.

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