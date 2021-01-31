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Mektup götürdüğü köyde yaralı halde bulup iyileştirdiği kuğu, 37 yıldır yanından ayrılmıyor

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Mektup götürdüğü köyde bulduğu kuğu ile postacının "garip" dostluğu 37 yıldır sürüyor. Mirzan: "1984'den beri burada, hiç ayrılmadı yanımdan. Nehir taşkınlarında bile buradan gitmedi. Beraber daha çok yaşarız inşallah."
Mektup götürdüğü köyde yaralı halde bulup iyileştirdiği kuğu, 37 yıldır yanından ayrılmıyor

Edirne'de emekli postacı Recep Mirzan'ın, 1984 yılında mektup götürdüğü köyde yaralı halde bulup iyileştirdiği ve "Garip" ismini verdiği kuğu ile dostluğu 37 yıldır sürüyor.

Posta dağıtmak için gittiği, merkeze bağlı Sarayakpınar köyünde yaralı bir kuğu gören Mirzan, kuşu tedavisi için Edirne'deki evine getirdi.

Mirzan'ın, kırık kanadı nedeniyle "Garip" ismini verdiği ve tedavi ettiği kuğu, uçabilecek duruma gelmesine rağmen postacıyı terk etmedi.

Mirzan'ın bahçesindeki kümeste kalan Garip, sahibine günün her anında arkadaşlık ediyor. Mirzan'ın bahçe işleri yaptığı ya da dinlendiği sırada hep yanında olan kuğu, akşam yürüyüşlerinde de eşlik ediyor.

Mirzan, AA muhabirine, yıllar önce eşinin vefat ettiğini, zamanının büyük bölümünü çok sevdiği hayvanlarıyla geçirdiğini söyledi.

Beslediği hayvanlardan en değerlisinin "Garip" olduğunu belirten Mirzan, "Postacı olarak çalışırken Sarayakpınar köyünde kışın güzelimi, arkadaşımla beraber bir bahçede gördük. Öğlene kadar posta dağıtırken araçta durdu. Öğleden sonra buraya getirdim." dedi.

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"ESKİDEN DAHA DİNÇTİ, ARTIK YAŞLANDI"

Mirzan, kuğunun yaralı sol kanadını tahta parçaları ve iple sarıp iyileştirdiğini ifade ederek, "Şu an kanadı biraz düşük ama sağlam. Çağırdığım zaman gelir. Ben 63 yaşındayım. Onun yaşı benden fazladır belki. 1984'den beri burada, hiç ayrılmadı yanımdan. Nehir taşkınlarında bile buradan gitmedi. Eskiden daha dinçti, artık yaşlandı. Ölürse ona burada güzel bir mezar yapacağım ama beraberce daha çok yaşarız inşallah." diye konuştu.

KORUNAKLI YERLERDE UZUN YAŞAYABİLİYORLAR

Saflığın ve asaletin sembolü ötücü kuğu (Cygnus cygnus) doğada 30-35 yıl, korunaklı yerlerde ve tabiat parklarında çok daha uzun süre yaşayabiliyor. Türkiye'ye özellikle kışın gelen ötücü kuğular, baharda üremek için Kuzey Avrupa'ya göç ediyor.

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