  • BIST 97.093
  • Altın 186,928
  • Dolar 4,6620
  • Euro 5,4319
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKATrafik suçlarına uygulanan cezalara yüzde 500’e varan zam öngörülüyor

Memur ve emeklinin zamlı maaşı belli oldu

» »
Maliye Bakanlığı, enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşının 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığının ise 2 bin 149 liraya yükseldiğini açıkladı.
Memur ve emeklinin zamlı maaşı belli oldu

Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,65 artış yapıldığı belirtilerek, "Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükselmiştir." ifadesi kullanıldı. 

Bakanlıktan, bu yılın temmuz döneminde kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu yıl kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendiği hatırlatıldı. Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileriyle memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde, geçen yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı verilen enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 5,69 artış yapıldığı belirtildi. 

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının da geçen yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 5,69 artırıldığına işaret edilen açıklamada, temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3,5 artış öngörüldüğü bildirildi.

Aylık ve ücretlerde toplam 8,65 oranında artış 

Bu yılın ilk altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 9,17 olarak gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,65 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 9,17 oranında artış sağlanmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükselmiştir." 

Açıklamada, maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemelerin dahil edilmediği, aile ve çocuk yardımı ödeneğinin ise eklendiği belirtildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuğun (0-6 yaş grubu ve diğer) da esas alındığı vurgulandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Microsoft, yazılım geliştirme platformu Github'ı satın aldı05 Haziran 2018 Salı 13:03
  • Haziran ayı içerisinde 200 liranın test edilmesi muhtemel değil03 Haziran 2018 Pazar 17:32
  • BIST 100 endeksinde 103.800 ve 106.800 puan hedef olabilir03 Haziran 2018 Pazar 17:31
  • Piyasa yeni bir faiz artışı bekliyor01 Haziran 2018 Cuma 13:54
  • Seçim ekonomisi perspektifinde hareket etmiyoruz31 Mayıs 2018 Perşembe 13:44
  • Emekli maaş ve ikramiyeleri erken ödenecek29 Mayıs 2018 Salı 14:38
  • Dolar/TL'de sert düşüş28 Mayıs 2018 Pazartesi 14:01
  • 'Türk usulü paylaşım modeliyle herkes kazanacak'26 Mayıs 2018 Cumartesi 12:39
  • Fitch: TL'nin zayıflığı, Türkiye'nin notunu etkileyebilir25 Mayıs 2018 Cuma 16:18
  • Sorunlar piyasalarla inatlaşmadan çözülecek25 Mayıs 2018 Cuma 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti