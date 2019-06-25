Menteş Gündüz: “Savcılıkta Bu Kadar Dosya Varken En Tazesi Seçiliyor” “Bana Göre Politiktir”

“ESKİDEN YAPILAN HATALARLA ÜZERİMİZE YAPIŞTIRILAN ETİKETİ SÖKÜP, ATMAK İSTİYORUZ”

“DÜN MECLİS’TE YOLSUZLAKLA İLGİLİ BAŞKA MİLLETVEKİLLERİ OLDUĞUNU SÖYLEYEN ARKADAŞA SORDUM. SİZDEN DEĞIL DEDİ”

“MECLİS’İN İTİBARI AYAKLAR ALTINDADIR”

UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz BRT'de yayımlanan Birinci Boyut'a konuk oldu...

İşte Milletvekili Menteş Gündüz'ün açıklamalarından bazı notlar.....

“Özel Komite’nin Başkanı bu hafta seçilir. Burada başkan olmak olmamak birşey ifade etmiyor. Bana göre masa yuvarlaktır. Burada karar verecekleri kısım bu işin politik olup olmadığıyla ilgilidir. Bana göre politikdir”…

“Şimdi, dün eski genel başkanımızın bir açıklaması vardır. Dedi ki! Ben gerekirse milletvekilliğinden ayrılırım, gerekirse partim zarar görmesin diye her türlü şeyi yaparım….Sayın Hüseyin Özgürgün’ün bu kadar dosya varken dışarda yargılanması gereken savcılıkta bu kadar dosya varken en tazesi seçiliyor ve direkt buraya gönderiliyor. Şimdi bizi partililerimiz eleştiriyor sahip çıkmadık diye”….

“Aslında şu var. Savcılıktan Meclis’e gelen dosyalar İç Tüzüğünün 128. Maddesi diyor ki! Savcılıktan buraya gelen dosyalar derhal ilgili komiteye gönderilir ve 45 gün içinde sonuca bağlanır. Nedir bu sonuç? Dokunulmazlığının kalkmasına sebep verecek olan sonuç vardır yada yoktur. Burası bir mahkeme değil. Eğer bu iki karardan biri çıkarsa Meclis açıldığında buna oylama yapılır. Ama esas eski Genel Başkanımızın sitem ettiği konu şudur: Bu kadar yargılanması gereken dosya varken. Her gelen dedi ya bu kadar dosya savcılıkta diye. Bunlar gelmiyor ve bunların failleri de dokunulmazlığı olmayan kişiler olmasına rağmen Hüseyin Özgürgün seçiliyor. İşte soru burda!”…

“Bunu sorduk. Savcılıktan kim gönderdi? Nasıl gönderdi? Bilmem…Birileri bunu baskıladı mı? Baskılamadı mı? Bilmem. Ama mesela gübre; KTHY gibi buna benzer Ercan var. Var oğlu var yani dosyalar. Eski Başbakan Tufan Erhürman da çıkıp söyledi. Ben Başsavcılığa müdahale de etmem. Doğru söyledi ama nasıl oldu da bu kadar dosya dururken bu çıkıp geliyor. Bir de şu var. Bu memlekette Nerden Buldun Yasası yoktur. Bunun da biran önce geçmesi gerekiyor”…

“Hedef UBP’ni yıpratmak. UBP bu memlekete iyisini de kötüsünü de yaptı. Üniversiteler, yollar vs. Hata yaptı mı? Yaptı. Biz de geçmişte yapılan hataları işte torpile dayalı işleri yok etmeye çalışıyoruz. Biz de hak, hukuk, adalet ve liyakata dayalı işler yapılmasını istiyoruz. Bize eskiden yapılan hatalarla üzerimize yapıştırılan etiketi söküp atmak istiyoruz”…..

“Siyasi değil diyorlar. Şuanda Aytaç Çaluda’nın bir senedir dokunulmazlığı kalktı. Meclis’in itibarı ayaklar altındadır. Bir senede sen söz konusu milletvekilini yargılayamadın. Çaluda milletvekili seçilmeden önce de bu suç vardı. Onlara göre suç ise. Ama bu suç değildir. Fark edildi Sonay Adem zamanında yapıldı ve sonra yasallaştı. Bu yapılan muamele yasallaştı. O bakımdan sen bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdığın zaman Meclis’in bir dinamiği ile oynadın. İyi güzel kaldırdın bir ay içerisinde bitir. Eğer suçlu değilse itibarını iade et kendisine. Meclis’in itibarını iade et. Bir senedir yapılmadı.Arkasından Hüseyin başkanın geldi. Yarın benim veya bir başka arkadaşıma yapılmayacağı ne malum?”…

“Dün Meclis’te başka yolsuzluklarla adı geçen milletvekilleri olduğu ifade edildi. Onu söyleyen arkadaşa bunu ben sordum. Sizden değil dedi. Bugün bu yapılanlar yasalara uygun doğru işlerse kimse buna yok demez. Ama biz şuanda Savcılıktan gelen dosyayı ne kadar da haksız bulsak bile birileri ordan buraya getirdi. Önemli olan oraya kimin getirdiğidir. Bunu UBP olarak sorgulayacağız. Öyle bir durum yaratıldı ki sanki bütün UBP’liler hırsızdır. Biz bunu Kabul etmiyoruz”….

“Cumhurbaşkanlığına yönelik partide temel alt yapı çalışmaları başladı. UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı çıkacaktır. Çatı adayı olmayacaktır. İllaki siyasette bir takım dürtmeler olacaktır. Birileri uğraşacaktır ama bu siyasetin gereğidir”….