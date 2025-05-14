  • BIST 9738.92
  • Altın 4033.785
  • Dolar 38.7585
  • Euro 43.5422
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAZelenskiy ve Putin Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelecek

Merit Spor Oyunları kapsamında basketbol şöleni çoşkusu

» »
Merit Otellerinin sosyal sorumluluk projelerinden olan Merit Spor Oyunları kapsamında basketbol şöleni 12 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.
Merit Spor Oyunları kapsamında basketbol şöleni çoşkusu

Merit Basketbol Şöleni coşkulu geçti

 

 

Merit Otellerinin sosyal sorumluluk projelerinden olan Merit Spor Oyunları kapsamında basketbol şöleni 12 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Merit Basketbol Şöleni’ne Girne bölgesinde yer alan 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şehit Hasan Cafer İlkokulu, Karaolanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu ve Karşıyaka İlkokulu takımları katıldı.

Kızlarda 7, erkeklerde de 5 takımın birbirleriyle yaptıkları maçlar gün boyu devam ederken, şenlik sonunda katılımcı okullara kupaları, tüm sporculara da başarı madalyaları taktim edildi.

23 Nisan İlkokulu Spor Salon’nda yapılan ve katılımcı okulların beden eğitimi öğrenmenlerin koordinasyon ve hakemlik desteğiyle yürütülen şenliğe sporcu ve izleyici olarak yaklaşık 700 öğrenci katıldı.

 

Gürses: Centilmenlik ruhunna tanık olduk

 Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, şenlik sonunda yaptığı konuşmada centilmenlik içinde şenliği tamamladıkları için çocuklarımızı gönülden kutluyorum. Yetenekli birçok çocuğumuzu izleme imkanı bulmak ve onların yine bir etkinlikten mutlu ayrılmalarını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Merit sosyal İşler Koordinatörlüğü olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayan birçok etkinliğe destek verdiklerini anımsatan Mine Gürses, okul müdürleri ve öğretmenlerine de işbirliklerinden dolayı teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Basketbol'da 2.Lig 6 takımla 22 Mayıs’ta 28 Nisan 2025 Pazartesi 09:36
  • Kadınlar Basketbol Ligi’nde Sezon İskele’de Başlıyor18 Nisan 2025 Cuma 16:05
  • Basketbolda Güzelyurt’ta iki zorlu maç14 Nisan 2025 Pazartesi 09:04
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası bu gece07 Nisan 2025 Pazartesi 12:07
  • Kadınlar UniLeague şampiyonu BAÜ06 Nisan 2025 Pazar 22:43
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası 7 Nisan’da02 Nisan 2025 Çarşamba 14:06
  • Basketbolda bayram tatili yok28 Mart 2025 Cuma 13:00
  • Basketbol erkekler Ligi’nde 2.hafta 2 maçla başlıyor13 Mart 2025 Perşembe 10:39
  • BAÜ, DAÜ karşısında farklı kazandı12 Mart 2025 Çarşamba 13:13
  • YDK ikinci maçını da kaybetti12 Mart 2025 Çarşamba 12:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti