Mesajınız var... 22 Haziran 2023 Perşembe

Sayın Ali Başman, bütün kampanyanın yükü sırtınızda kaldı. UBP örgütleri bu kalan 2-3 günde hareketlenmez ise vekillik bir başka bahara kalabilir.

Sayın Sami Özuslu, Partiniz CTP tabanını henüz seçime bu kadar kısa süre kalmasına rağmen tam olarak hareketlendiremediği görülüyor. Vatandaş hükümete tepkili ama anlaşılan o ki muhalefet de halen istenilen çıkışı yapıp tepki oylarını toparlayabilmiş değil. Son düzlükteki performans önemli değil mi?

Sayın Mine Atlı, partinizin adayı YSK tarafından kazansa bile seçilmez bulunduktan sonra gözler sizi vereceğiniz karara çevrildi. Partililerinize hangi adayı işaret edeceğiniz merak konusu oldu. Parti içi muhalefetin seçimden sonra istifanızı isteyebileceği de gelen mesajlar arasında.

Sayın Abdullah Korkmazhan, bir çok TDP'ye oy veren kişinin size destek vereceği özellikle sosyal medyada kendisi göstermeye başladı. Acaba bir sürpriz olur mu diye insan düşünmeden edemiyor değil mi?

Sayın Münür Rahvancıoğlu, partiniz bu seçimde hatırı sayılır bir oy alacak olmasına rağmen henüz daha beklenen çıkışı yapamadı. Yoksa daha çok bilinen bir adayla mı yola çıkmak gerekirdi değil mi?

Sayın Ünal Üstel, ardı ardına müjdeleri seçimden önce açıkladınız ama dövizdeki ani yükseliş sizin açıkladığını bu müjdelerin yerini yine karamsar bir havaya bıraktı değil mi? Vatandaş sizden yeni müjdeler duymayı yine bekliyor.

Sayın Erhan Arıklı, YDP tarihindeki en düşük oyu alabilir diye konuşmalar etrafta dönmeye başladı. Son 2-3 günde yapacağınız çalışma ile belki partinizi baraj altına düşmekten kurtarabilirsiniz değil mi? Bu seçim hükümette kalıp kalmamanızı da belirleyecek diyorlar.

Sayın Fikri Ataoğlu, DP'den bu seçimde 2 aday çıkması bir miktar oyları bölecek gibi duruyor. 8 Ocak seçimlerinde gösterdiğini performanstan partiniz çok uzak görünüyor.

Sayın Tufan Erhürman, siyasi kulislerde konuşulanlara göre bu seçimi adayınızın kazanması size de Cumhurbaşkanlığı sarayının yolunu açacak çok büyük ihtimal ile...

Sayın Murat Şenkul, eş başkanlığını yürüttüğünüz Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu toplantısında Şampiyon Melekleri anarak konuşmanıza başlamanız takdire şayan oldu.

Sayın Mehmet Harmancı, yeni terminal bölgesi ve tiyatro binası ile ilgili proje çalışmaları yatırımcıların gözünü yeniden Lefkoşa'ya dönmelerine neden oluyor. Ünü uluslararası boyutta olan mimarlarla çalışmanız projeye bir o kadar daha dikkat çekilmesini sağlıyor. Hayırlı olsun.

Sayın Zeki Çeler, uzun süre sonra çıktığınız TV programında hem hükümete hem de muhalefete yaptığınız eleştiriler dikkatleri çekti. Anlaşılan medyada sizi özlemiş.

Sayın Asım Akansoy, özellikle Karpaz bölgesinde tam saha pres uygulayarak köy köy ev ev yaptığınız ziyaretler gözden kaçmıyor. Son iki geceye yine de dikkat deriz.

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Adaleti olmayan çürümüş bir memleketten adalet beklemek. Allah'ın belası yer, kendi başınıza yıkılamadı, suçsuz günahsız çocuklarımıza mezar oldu.Ama biz nefes aldıkça bu iş kolay bitmez, insanlığı öğreneceksiniz, canımız pahasına öğreteceğiz #isiasortakdavamız pic.twitter.com/A9ax4Z88rb — Pervin Aksoy (@pervinaksoysero) June 22, 2023

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