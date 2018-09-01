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Metallica'dan yeni viski markası: Blackened

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ABD'li müzik grubu Metallica, 'Blackened' isminde bir viski markası piyasa sürdü.
Metallica'dan yeni viski markası: Blackened

Metallica yeni viski markasının tanıtımını sosyal medyadan yaptı. ABD'nin önemli damıtma ustalarından sayılan Dave Pickerrell ile yapılan ortak çalışmanın bir ürünü olan 'Blackened' isimli viski, Metallica'nın resmi hesapları tarafından yapılan duyuru ile tanıtıldı.

Blackened ismi Metallica'nın 4. stüdyo albümü 'And Justice For All'un açılış parçasından geliyor.

Viski şu an ön satışa açılmış durumda. Türkiye'ye sipariş seçeneği de açık vaziyette. Türkiye'den viski almak isteyenlerin 52 dolarlık satış fiyatının üzerine en az 18 dolar kargo ücreti ödemesi gerekiyor.

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