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Metsola, Dimitriu ile görüştü

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Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın dün, Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile görüştüğü bildirildi.
Metsola, Dimitriu ile görüştü

Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın dün, Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile görüştüğü bildirildi.

Haravgi gazetesi, Metsola’nın görüşmeden sonra yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs sorununda “B planı” olmadığını ve tek çözüm şeklinin, Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesindeki çözüm olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Metsola, Kıbrıs sorununun yalnızca Kıbrıs’ın değil, Avrupa’nın da sorunu olduğunu ve Avrupa’nın asla, Kıbrıs yeniden birleşmeden tamamlanmış olmayacağını kaydetti.

Dimitriu ise, uluslararası toplumdan ve AB’deki ortaklarından bir kez daha kendilerine yapıcı şekilde yardımcı olmalarını ve Türkiye’ye, müzakerelerin üzerinde uzlaşılmış şekliyle yeniden başlaması için ortak zemin bulunmasına yönelik baskı yapmalarını istediklerini söyledi.

Habere göre Dimitriu, BM Genel Sekreteri’nin kişisel danışmanı Maria Angela Holguin’in yaptığı temasların ardından şu an, müzakerelerin yeniden başlaması için en uygun an olduğuna işaret etti.

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