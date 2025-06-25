Mezuniyet Coşkusu Başladı: 3 Bin Mezun, Sonsuz Gurur!

Mezuniyet Şöleni Başladı: 3 Bin Mezun, Sonsuz Gurur!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yaklaşık 3 bin öğrencisini uğurlayacağı “Mezuniyet Şöleni”nin ilk gününde 7 fakülteden toplam 730 öğrenci kep attı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, 2024-2025 eğitim yılı bahar döneminde mezun olan öğrencilerini uğurladığı Mezuniyet Şöleni başladı. 4 gün sürecek törenlerde Yakın Doğu Üniversitesi’nin 21 fakülte, 3 yüksekokul ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden mezun olan yaklaşık 3 bin öğrenci kep atma coşkusu yaşayacak.

NEU Event Park’ta gerçekleştirilen şölenin ilk gününde; Atatürk Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Hukuk, İlahiyat ve İletişim fakülteleri ile Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden mezun olan 730 öğrenci aileleri ile birlikte mezuniyet sevincini yaşadı. Mezunlar, tören sonrasında DJ performansı ile mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programını tamamlayan Vakıflar Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Bayırkan belgesini Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in elinden aldı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan törende açılış konuşmalarını; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ gerçekleştirdi. Türkçe programdan mezun öğrenciler adına Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü mezunu Melisa Kaynakcı duygularını dile getirirken, yabancı öğrenciler adına ise Uluslararası Hukuk Bölümü mezunu Vera Chinecherem Ugwu birer konuşma yaptı. Törende yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX’ın da video mesajı yayımlandı. Ai. Prof. DUX, mesajında “Aldığınız bu eğitim, sizi sadece dünyaya uyum sağlamaya değil; o dünyayı dönüştürmeye hazır hale getirdi. Sizleri yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Erhan Arıklı: “Yakın Doğu Üniversitesi, bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, bir başarı hikayesidir.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olmanın çok değerli olduğunu belirten Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Yakın Doğu Üniversitesi, bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, bir başarı hikayesidir. Lefkoşa’dan yola çıkıp bugün dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girmeyi başarmış; azmin, inancın ve kararlılığın simgesi olmuştur” dedi.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Bakan Erhan Arıklı, “Sevgili gençler, bugün yeni bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Hayatta elbette zor zamanlar olacak. Ama unutmayın, böyle zamanlarda yolunuza ışık tutacak bir örneğiniz var: Dr. Suat Günsel. Mücadele etmeyi, inandığı yoldan dönmemeyi ve imkansız denileni başarmayı ondan öğrenin. Onu sadece bir kurucu değil, ilham verici bir rol model olarak görün. Hepinizi canı gönülden kutluyorum” dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “İçinizdeki merakı, cesareti ve nezaketi hiç kaybetmeyin.”

Mezuniyetin sadece bireysel başarı değil, köklü bir vizyonun ve ortak kültürün ürünü olduğu ifade eden Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise “Yakın Doğu Üniversitesi’nde bizler, bir yükseköğretim kurumu olmanın ötesinde bir değerler bütünü ve bir aile olduğumuza inanıyoruz” dedi.

“Artık sizler de bu çok katmanlı mirasın ve vizyonun taşıyıcılarısınız” ifadeleri ile mezunlara seslenen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bugünden itibaren, adım attığınız her yerde bu üniversitenin izini bırakacaksınız. Bilginizle, karakterinizle, duruşunuzla fark yaratacaksınız” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin her zaman öğrencilerinin ve mezunlarının yanında duran bir üniversite olduğunun altını çizen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “İçinizdeki merakı, cesareti ve nezaketi hiç kaybetmeyin. Yolunuz açık olsun” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bugün burada; bir düşünce biçiminin, bir duyarlılığın ve belki de bir yaşam tarzının olgunlaşmasına tanıklık ediyoruz.”

Üniversite yıllarının yalnızca akademik bilgi edinilen bir dönem olmadığını aynı zamanda, bireylerin hayata bakışını şekillendiren önemli bir gelişim süreci olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bugün burada, yalnızca bir eğitim sürecini tamamlamanın değil; bir düşünce biçiminin, bir duyarlılığın ve belki de bir yaşam tarzının olgunlaşmasına tanıklık ediyoruz” dedi.

Mezuniyetin bir son olmadığını aynı zamanda yeni başlangıçlar için bir fırsat olduğunun altını çizerek mezunlara seslenen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sizler, bu kurumun öğrencileriydiniz. Bugün mezunumuzsunuz. Yarın ise Yakın Doğu Üniversitesi’nin birer temsilcisi, sözcüsü ve taşıyıcısı olacaksınız. Unutmayın ki, sorgulanmayan bilgi, ideolojiye dönüşür. Bu nedenle yalnızca çevrenizi değil, kendinizi de sorgulamaktan çekinmeyin. Şüphe edin, düşünün, öğrenin ve gelişin. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun”dedi.

“Kampüsümüz, bizlere öğrenmenin sadece sınıflarla sınırlı olmadığını hissettirdi.”

Türk öğrenciler adına duygularını dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü mezunu Melisa Kaynakcı; mezun olmanın emek, çalışma ve fedakarlık gerektirdiğini ifade ederek, “Çok çalışmış olmanın gururunu bölüm ve fakülte birincisi olarak yaşamaktan gurur duyuyorum. Bu başarı için bize, bilgi ve ilham kaynağı olan tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum; kazandığımız her başarının arkasında emekleriniz var” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir kampüsten çok daha fazlası olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Vera Ugwu ise “Kampüsümüz, bizlere öğrenmenin sadece sınıflarla sınırlı olmadığını hissettirdi. Bizlere, buranın yalnızca okuduğumuz bir yer değil, ilham aldığımız bir yer olduğunu sürekli hatırlattı” dedi.