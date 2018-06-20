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MHD: “İnsanlığın girdiği kriz gün geçtikçe derinleşiyor”

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Mülteci Hakları Derneği (MHD), insanlığın girdiği krizin gün geçtikçe derinleştiğini belirtti.
MHD: “İnsanlığın girdiği kriz gün geçtikçe derinleşiyor”

Dernekten 20 Haziran Mülteciler Günü nedeniyle yayımlanan mesajda, gün geçtikçe daha fazla insanın savaş ve zulüm nedeniyle evlerinden, ülkelerinden ayrılarak zorunlu göç yollarına düştüğüne dikkat çekildi.

Bu ay insan hakları ve mültecilere dair iç hukukun parçası olan uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kıyılarda ölen, giriş limanları, polis karakolları ve havaalanlarında hapsedilen, savaşa ve zulme geri yollanan mültecilerin artık görmezden gelinmemesi için bir adım atıldığı kaydedilen açıklamada, 2015’te MHD tarafından hazırlanan ve Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nda öngörülen değişikliklerin Meclis’teki bazı milletvekilleri tarafından yeniden gündeme getirildiği belirtildi.

“SORUMLULUK ALMANIN ZAMANI HEMEN ŞİMDİDİR”

Açıklamada, “Mültecilerin başka bir seçeneği yoktur, bizim ise vardır. İnsanlığımızı krizden çıkarmanın, sorumluluk almanın zamanı hemen şimdidir” ifadelerine de yar verildi.

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