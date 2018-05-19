Milli Eğitim Bakanı Özyiğit'ten 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, KKTC genelinde tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in BRT’den yaptığı konuşmayla başladı.

Özyiğit konuşmasında gençlere seslendi ve “Kökeni, geçmişi, inanışı ve değerleri ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamayın. Toplumsal çıkarları her zaman bireysel çıkarların önünde tutun ve ne olursa olsun kimsenin sizi barıştan, bir arada kardeşçe yaşamaktan alıkoymasına izin vermeyin” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, KKTC genelinde tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Resmi törenler bu sabah saat 08.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in BRT’den yaptığı konuşmayla başladı. 3

Özyiğit konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin, bir başka deyişle bir ülkenin kendi ayakları üzerine kalkışı ve onurlu mücadelesinin 99’uncu yıldönümünün kutlandığına dikkat çekti. Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın anlam ve öneminin yıllar geçtikçe çok daha iyi anlaşıldığını kaydeden Özyiğit, “Kurtuluş Savaşı Türk milletinin bağımsızlığını kazanması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda temel adım olurken aynı zamanda Atatürk saltanata karşı demokrasiyi gündeme getirerek çağdaş uygarlık hedefini ortaya koymuş, Kıbrıs Türk halkı da Atatürk ilkelerini demokratik, laik ve çağdaş yaşam biçimini benimseyerek içselleştirmiştir” dedi.

Bakan Özyiğit, bu anlamlı ve tarihi günün bizzat Atatürk tarafından gençlere armağan edilmesinin onun gençlere olan inancının, güveninin en somut göstergesi olduğunu vurguladı. Özyiğit, “Yarınlarımızın teminatı olan siz gençlerimizin Atatürk’ün çizdiği yol doğrultusunda ilerleyeceğine, ülkesine sahip çıkarak, kendini her alanda geliştirerek, çok daha sağlam temeller üzerinde ileriye taşıyacağına olan inancımız tamdır.

Bu önemli günde geçmişte yaşanan onurlu mücadeleleri bugünlere hangi zorluklarla geldiğimizi her zaman aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekmektedir. O günlerde yapılan fedakarlıklar bugün bizlerin bu topraklarda başı dik, kimseye minnet etmeden barış ve huzur içinde yaşamamız için, bugün ise attığımız her adımda bunları hatırlayıp onların bizlere bıraktığı mirası akıl ve bilim yolunda parlatmak hepimizin boynunun borcudur” dedi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bugün savaşan ve çatışan değil, bilimde, sanatta, sporda, eğitimde ve ekonomide kendini sürekli geliştiren toplumların ayakta kalabildiğini belirterek, gençleri kendilerini geliştirmeye, sorgulamaya ve araştırmaya çağırdı.

Özyiğit, “Kökeni, geçmişi, inanışı ve değerleri ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamayın. Toplumsal çıkarları her zaman bireysel çıkarların önünde tutun ve ne olursa olsun kimsenin sizi barıştan, bir arada kardeşçe yaşamaktan alıkoymasına izin vermeyin.

Bizlere düşen görev de daha kurumsal ve sürdürülebilir yapılar kurup geleceğimiz olan siz gençlerimizin gelişimine katkı koymak, daha üretken, daha sağlıklı, belirli değer ve becerileri kazanmış, insan haklarına, demokrasiye, hukuka saygılı, ülkesine sahip çıkan bireyler olarak yetişmenizi sağlamaktır. Uğraş ve hedeflerimizin temelini bunun oluşturduğunu da özellikle vurgulamak isterim” dedi.

Gençleri geleceğe hazırlayan öğretmenleri de kutlayan Bakan Özyiğit, sözlerini “Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi saygıyla anarken tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım” şeklinde tamamladı.